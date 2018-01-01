Квартиры-дуплексы в перспективном районе Алании - Газипаша

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 50 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика.
Квартиры с видом на море и горы.
Жилой комплекс Novita 11 Residence расположен в Махмутларе, Алания. Построен из пяти этажного блока. На расстоянии 650 метров от моря. Район развит городской инфраструктурой и обеспечивает комфортное постоянное проживание.
Квартиры 1+1 (48м2) и 2+1 (128м2) с чистовой отделкой, укомплектованными санузлами, установленной сантехникой и встроенными кухонными шкафами. С первоначальным взносом 50%.
На территории имеются: открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, генератор электроэнергии.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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В проекте есть апартаменты с 1-3 спальнями, места для работы, места для отдыха (зелёные зоны, сауна, турецкая баня и т.д.), 12 коммерческих помещений.
Основная особенность проекта - местоположение. Можно легко добраться до любой части Стамбула.
Расположение и объекты поблизости
Находится в тихом районе.
Примыкает к дороге Левент-Маслак-Шишли.
600 м до станций метро Kağithane.
в 10 минутах ходьбы от обоих Босфорских мостов.
рядом с туннелем Таксим-Бешикташ-Долмабахче и в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Vadi Istanbul.
Оба это тихий семейный район Алании идеально подходящий как для комфортного проживания с семьей, отдыха, так и для инвестиций. Данный объект будет располагаться на территории 7114 м², состоять из 5 блоков и 65 квартир различных планировок с современным дизайном. Удаленность от моря составляет всего 2.5 км., и всего 3 км. от центра Алании. В строительстве данного объекта используются материалы высокого качества, а территория комплекса может похвастаться своей богатой инфраструктурой, включающей в себя все самое необходимое для комфортного проживания и отдыха круглый год. •1+1 от 57м² до 60м²•2+1 от 86м² до 147м²•3+1 от 113м² до 205м²•4+1 от 185м² до 245м² Имеются так же апартаменты с садом, террасой, 2-мя балконами и пентхаусы. •Ухоженная зелёная территория•Бассейн•Зона для барбекю•Фитнес зал с многочисленными тренажёрами •Сауна•Хамам•Парная•Массажные зоны•Детсткая площадка•Парковка•Генератор •Консьерж•Лифт•Система безопасности на всей территории комплекса Начало строительства январь 2021 года.Окончание строительства ноябрь 2022 года.