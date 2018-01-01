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Квартиры-дуплексы в перспективном районе Алании - Газипаша

Алания, Турция
от
€180,000
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6
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 50 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Квартиры-дуплексы в перспективном районе Алании - Газипаша
Алания, Турция
от
€180,000
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