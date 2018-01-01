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Квартира 2+1 в ЖК на завершающей стадии строительства

Аванос, Турция
от
€310,000
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20
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в Каргыджаке.Планировка квартиры 2+1, общая площадь 105 м2, а расстояние до моря 100 метров.Если вам нужны леса и экология, то это недвижимость в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно современная недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой береговой линии с прямым видом на море.Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и известный ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой.По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем районе Махмутлар. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Квартира 2+1 в ЖК на завершающей стадии строительства
Аванос, Турция
от
€310,000
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Сдача в: 2022
Агентство: Extra Property
KELEŞ CENTER projesi, Стамбул и # 39; un Avrupa yakasında, özellikle Sefaköy & # 39; ün Küçükçekmece semtinde, Стамбул и # 39; un ana yol kavşakların buluaktas • Proje, Basin Express Caddesi ile E5 ana yolu arasında yer alması nedeniyle önemli stratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Aynı zamanda Avrupa İstanbul & # 39; unun ortasında, eski ve yeni İstanbul arasında yer almaktadır. Айрыка, хастанелер, алышвериш, меркезлери ве бирчок сосяль ве тикари тезис ачысындан зенгин бир бёльгеде шехир меркезин çok yakındır.  • Proje özellikleri:  • KELEŞ CENTER projesi birçok yatırım avantajını bünyesinde barındıran ender projelerden biridir. Bu proje İstanbul & # 39; un en önemli noktalarından birinde yer almaktadır ve şu anda Atatürk Havalimanı ve ana sergi merkezinin doğrudan manzarasına sahiptir.  • Ayrıca proje, şehrin ticari ve finansal arteri olan İstanbul & # 39; un ticaret merkezine de yakındır.  • KELEŞ CENTER projesinin alanı, içerisinde çok sayıda AVM ve ticaret merkezinin bulunması ile karakterize edilmekte olup, projenin yer aldığı Basin Express hattı, Стамбул и # 39; un en önemli alışveriş merkezi' догрудан улашим сагламактадыр. Стамбул.  • Proje, Türk vatandaşlığını kazanmanın şartlarını ve seçeneklerini kabul eder.  • Proje, Türk hükümetinin gelecekte Türkiye & # 39; nin en büyük projesi olan İstanbul Kanalı & # 39; nı inşa etmeyi amaçladığı Marmara Denizi ve Küçükçük göl manzaras
Жилой комплекс Райские виллы ACRADIA VIEW
Жилой комплекс Райские виллы ACRADIA VIEW
Аланья, Турция
от
€1,30 млн
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Почему данный проект ACRADIA VIEW уникален? На это есть 5 причин: 1. Виллы ARCADIA VIEW расположены в самом сердце живописной Аланьи, где Вы почувствуете себя как в раю. Так как здесь бесподобное сочетание изумительных видов на Средиземное море и могучую гору Торос, а широта обзора простирается от знаменитого пляжа Клеопатры до города Газипаша. А сама Алания дарит Вам 300 дней солнца, нескончаемого потока витамина Д и счастья! 2. Роскошь и неповторимый дизайн вилл позволят Вам почувствовать себя Королем мира. Сходить в сауну, искупаться в собственном бассейне, а после выпить чашку турецкого кофе на террасе – Великолепно! 3. При строительстве используются только высоко-качественные материалы, что позволит сохранить уют и безопасность на долгие годы. Обеспечены системы -«Умный дом», Sound System, Satellite, Security. 4. Открытый панорамный вид на лазурное море, весь город и гордость Алании — крепость Кале. 5. ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ   Детальная информация: 3 безупречные виллы площадью 282 м2 будут оснащены системой «Умный дом» и подогревом пола. Общая территория составит 1394 м2. К сдаче виллы будут представлены в полной чистовой отделке, с готовым дизайном. Если Вы покупаете дом на стадии строительства, то можно обсудить планировку и дизайн в деталях и внести изменения по вашему вкусу. Другой вариант — воспользоваться готовым шоурумом от нашей компании, где всё уже продумано до мелочей. Планировка: 1 гостиная американского типа, соединенная с кухней 4 спальни 3 ванные комнаты При каждой вилле будет Бассейн с подогревом и автоматическим тентом Зона отдыха с шезлонгами Зеленый сад Терраса Отдельные камеры видеонаблюдения Внешнее светодиодное освещение Лифт Гараж Кроме того, собственники вилл могут использовать собственную инфраструктуру, которая будет укомплектована в каждой вилле на нулевом этаже: Фитнес-зал Сауна Турецкий хаммам Лифт Система видеонаблюдения Wi-Fi Центральная спутниковая система
Жилой комплекс Жилой Комплекс в Паяллар
Жилой комплекс Жилой Комплекс в Паяллар
Payallar, Турция
от
€112,939
Сдача в: 2023
Наш проект расположен в Алании районе Паяллар, в центре высокоразвитой инфраструктуры. Здесь Вы можете не только насладиться шопингом и ресторанами, но и понежиться на солнышке на берегу нетронутого пляжа, любуясь гармонией бирюзового моря и зелени. Проект обеспечит все для Вашего комфортного проживания и отдыха на побережье Средиземного моря. Для разработки и реализации этого проекта были собраны ведущие турецкие специалисты в области строительства, архитектуры и дизайна интерьеров. Общие характеристики жилого комплекса: - Открытый и закрытый бассейн - Сауна - Турецкий хаммам - Фитнес и СПА центр - Бар у бассейна - Двойной лифт - Игровая зона (бильярд, настольный теннис, Детская площадка - Парковка - Спутниковая антенна - Электрогенератор - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение - Интернет Характеристики квартир : В каждой ванной комнате есть умывальник, душевая кабина, дополнительные аксессуары на выбор ванна/джакузи - По всему периметру квартир будут тёплые полы Внутренние помещения выполнены из ПВХ с тепло и шумоизоляцией Встроенные кухонные шкафы Входные двери изготовлены из первоклассной стали Проект состоит из 2 блоков, состоящих из 90 квартир и 14 пентхаусов на земельном участке общей площадью 10521 кв.м. Квартиры различаются в зависимости от общей площади и планировки. В комплексе есть несколько типов квартир: • 52 квартиры 1+1 общей площадью 74 кв.м. • 33 квартиры 2+1 общей площадью 132,7 кв.м. • 5 пентхаусов 2+1 • 2 пентхаусов 4+1 • 7 пентхауса 3+1 • 3 коммерческих магазина
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