Квартира 2+1 в ЖК на завершающей стадии строительства

Аланья, Турция

от €1,30 млн

Сдача в: 2023

Почему данный проект ACRADIA VIEW уникален? На это есть 5 причин: 1. Виллы ARCADIA VIEW расположены в самом сердце живописной Аланьи, где Вы почувствуете себя как в раю. Так как здесь бесподобное сочетание изумительных видов на Средиземное море и могучую гору Торос, а широта обзора простирается от знаменитого пляжа Клеопатры до города Газипаша. А сама Алания дарит Вам 300 дней солнца, нескончаемого потока витамина Д и счастья! 2. Роскошь и неповторимый дизайн вилл позволят Вам почувствовать себя Королем мира. Сходить в сауну, искупаться в собственном бассейне, а после выпить чашку турецкого кофе на террасе – Великолепно! 3. При строительстве используются только высоко-качественные материалы, что позволит сохранить уют и безопасность на долгие годы. Обеспечены системы -«Умный дом», Sound System, Satellite, Security. 4. Открытый панорамный вид на лазурное море, весь город и гордость Алании — крепость Кале. 5. ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ Детальная информация: 3 безупречные виллы площадью 282 м2 будут оснащены системой «Умный дом» и подогревом пола. Общая территория составит 1394 м2. К сдаче виллы будут представлены в полной чистовой отделке, с готовым дизайном. Если Вы покупаете дом на стадии строительства, то можно обсудить планировку и дизайн в деталях и внести изменения по вашему вкусу. Другой вариант — воспользоваться готовым шоурумом от нашей компании, где всё уже продумано до мелочей. Планировка: 1 гостиная американского типа, соединенная с кухней 4 спальни 3 ванные комнаты При каждой вилле будет Бассейн с подогревом и автоматическим тентом Зона отдыха с шезлонгами Зеленый сад Терраса Отдельные камеры видеонаблюдения Внешнее светодиодное освещение Лифт Гараж Кроме того, собственники вилл могут использовать собственную инфраструктуру, которая будет укомплектована в каждой вилле на нулевом этаже: Фитнес-зал Сауна Турецкий хаммам Лифт Система видеонаблюдения Wi-Fi Центральная спутниковая система