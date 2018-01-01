Квартира 2+1 в ЖК на завершающей стадии строительства

Выставлена на продажу квартира в Каргыджаке.Планировка квартиры 2+1, общая площадь 105 м2, а расстояние до моря 100 метров.Если вам нужны леса и экология, то это недвижимость в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно современная недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой береговой линии с прямым видом на море.Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и известный ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой.По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем районе Махмутлар. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Параметры объекта
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция
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KELEŞ CENTER projesi, Стамбул и # 39; un Avrupa yakasında, özellikle Sefaköy & # 39; ün Küçükçekmece semtinde, Стамбул и # 39; un ana yol kavşakların buluaktas • Proje, Basin Express Caddesi ile E5 ana yolu arasında yer alması nedeniyle önemli stratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Aynı zamanda Avrupa İstanbul & # 39; unun ortasında, eski ve yeni İstanbul arasında yer almaktadır. Айрыка, хастанелер, алышвериш, меркезлери ве бирчок сосяль ве тикари тезис ачысындан зенгин бир бёльгеде шехир меркезин çok yakındır. • Proje özellikleri: • KELEŞ CENTER projesi birçok yatırım avantajını bünyesinde barındıran ender projelerden biridir. Bu proje İstanbul & # 39; un en önemli noktalarından birinde yer almaktadır ve şu anda Atatürk Havalimanı ve ana sergi merkezinin doğrudan manzarasına sahiptir. • Ayrıca proje, şehrin ticari ve finansal arteri olan İstanbul & # 39; un ticaret merkezine de yakındır. • KELEŞ CENTER projesinin alanı, içerisinde çok sayıda AVM ve ticaret merkezinin bulunması ile karakterize edilmekte olup, projenin yer aldığı Basin Express hattı, Стамбул и # 39; un en önemli alışveriş merkezi' догрудан улашим сагламактадыр. Стамбул. • Proje, Türk vatandaşlığını kazanmanın şartlarını ve seçeneklerini kabul eder. • Proje, Türk hükümetinin gelecekte Türkiye & # 39; nin en büyük projesi olan İstanbul Kanalı & # 39; nı inşa etmeyi amaçladığı Marmara Denizi ve Küçükçük göl manzaras
Почему данный проект ACRADIA VIEW уникален? На это есть 5 причин:
1. Виллы ARCADIA VIEW расположены в самом сердце живописной Аланьи, где Вы почувствуете себя как в раю. Так как здесь бесподобное сочетание изумительных видов на Средиземное море и могучую гору Торос, а широта обзора простирается от знаменитого пляжа Клеопатры до города Газипаша. А сама Алания дарит Вам 300 дней солнца, нескончаемого потока витамина Д и счастья!
2. Роскошь и неповторимый дизайн вилл позволят Вам почувствовать себя Королем мира. Сходить в сауну, искупаться в собственном бассейне, а после выпить чашку турецкого кофе на террасе – Великолепно!
3. При строительстве используются только высоко-качественные материалы, что позволит сохранить уют и безопасность на долгие годы. Обеспечены системы -«Умный дом», Sound System, Satellite, Security.
4. Открытый панорамный вид на лазурное море, весь город и гордость Алании — крепость Кале.
5. ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Детальная информация:
3 безупречные виллы площадью 282 м2 будут оснащены системой «Умный дом» и подогревом пола. Общая территория составит 1394 м2.
К сдаче виллы будут представлены в полной чистовой отделке, с готовым дизайном. Если Вы покупаете дом на стадии строительства, то можно обсудить планировку и дизайн в деталях и внести изменения по вашему вкусу. Другой вариант — воспользоваться готовым шоурумом от нашей компании, где всё уже продумано до мелочей.
Планировка:
1 гостиная американского типа, соединенная с кухней
4 спальни
3 ванные комнаты
При каждой вилле будет
Бассейн с подогревом и автоматическим тентом
Зона отдыха с шезлонгами
Зеленый сад
Терраса
Отдельные камеры видеонаблюдения
Внешнее светодиодное освещение
Лифт
Гараж
Кроме того, собственники вилл могут использовать собственную инфраструктуру, которая будет укомплектована в каждой вилле на нулевом этаже:
Фитнес-зал
Сауна
Турецкий хаммам
Лифт
Система видеонаблюдения
Wi-Fi
Центральная спутниковая система
Наш проект расположен в Алании районе Паяллар, в центре высокоразвитой инфраструктуры. Здесь Вы можете не только насладиться шопингом и ресторанами, но и понежиться на солнышке на берегу нетронутого пляжа, любуясь гармонией бирюзового моря и зелени.
Проект обеспечит все для Вашего комфортного проживания и отдыха на побережье Средиземного моря.
Для разработки и реализации этого проекта были собраны ведущие турецкие специалисты в области строительства, архитектуры и дизайна интерьеров.
Общие характеристики жилого комплекса:
- Открытый и закрытый бассейн - Сауна - Турецкий хаммам - Фитнес и СПА центр - Бар у бассейна - Двойной лифт - Игровая зона (бильярд, настольный теннис, Детская площадка - Парковка - Спутниковая антенна - Электрогенератор - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение - Интернет
Характеристики квартир :
В каждой ванной комнате есть умывальник, душевая кабина, дополнительные аксессуары
на выбор ванна/джакузи -
По всему периметру квартир будут тёплые полы
Внутренние помещения выполнены из ПВХ с тепло и шумоизоляцией
Встроенные кухонные шкафы
Входные двери изготовлены из первоклассной стали
Проект состоит из 2 блоков, состоящих из 90 квартир и 14 пентхаусов на земельном участке общей площадью 10521 кв.м.
Квартиры различаются в зависимости от общей площади и планировки.
В комплексе есть несколько типов квартир:
• 52 квартиры 1+1 общей площадью 74 кв.м.
• 33 квартиры 2+1 общей площадью 132,7 кв.м.
• 5 пентхаусов 2+1
• 2 пентхаусов 4+1
• 7 пентхауса 3+1
• 3 коммерческих магазина