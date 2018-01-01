Exodus Nature Residence

Аланья, Турция

от €150,422

44 м² 1

Сдача в: 2023

Суперновый жилой комплекс в Алании в районе Оба. Жилой комплекс построен из двух блоков, обладает собственной инфраструктурой и вблизи от комплекса расположен: детский сад, школа, колледж, торговый центр, транспортная доступность. Квартиры спроектированы современными планировками 1+1, полностью с дизайнерским ремонтом и мебелью, площадью 44 кв.м. Инфраструктура комплекса соответствует уровню пятизвездочного отеля. Открытый плавательный бассейн с горками, кинотеатр, закрытый бассейн с подогревом воды, сауна, паровая комната, джакузи, обустроенный фитнес-зал, зона отдыха и барбекю, открытая парковка, видеодомофон, система камер видеонаблюдения, за безопасностью круглосуточно следит охрана. Для детей - открытая и крытая игровая площадки. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!