Проект высшего класса по комфорту - Exodus Nature Residence.Exodus Nature Residence – просторный комплекс с обширной внутренней инфраструктурой. Практически с каждой квартиры открывается приятный вид на горы, природу.Проект Exodus Nature Residence расположен в верхней части популярного района Оба курорта Алания, в окружении природы и на незначительном расстоянии от административного центра. Резиденция состоит из трех 5-этажных блоков, всего 124 квартир. Строительство объекта началось в январе 2021, и в июне 2023 года комплекс был сдан в эксплуатацию. Район Оба один из самых востребованных у граждан СНГ и покупателей из других стран мира. Прямо возле комплекса по средам проходит большой фермерский базар. Вблизи – маркеты Bim, 101, Migros, аптека, пекарня. Также рядом школа Hussein Girenes Science High School и Obaköy Ortaokulu.Exodus Nature Residence расположен в 3,3 км от моря, 3 000 м от центра города Алания и 30 километрах от международного аэропорта Алания (Газипаша).
Наш проект состоит из 4 блоков, 130 квартир и 35 коммерческих объектов на площади 12.500 м2 в районе Картепе города Коджаэли.в качестве жилого центра. Есть варианты с мансардой, дуплексом с террасой, садовым этажом и промежуточными квартирами от 1+1 до 4+1. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в качестве общих зон имеются пруд, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, снэк- бар и крытая автостоянка.Наш проект находится в самом центре города, в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Он также находится в 75 минутах езды от Стамбула, в 45 минутах от аэропорта Сабиха Гекчен, в 20 минутах от Сапанчи, в 35 минутах от Ялова и в 80 минутах от Бурсы.
Суперновый жилой комплекс в Алании в районе Оба.
Жилой комплекс построен из двух блоков, обладает собственной инфраструктурой и вблизи от комплекса расположен: детский сад, школа, колледж, торговый центр, транспортная доступность.
Квартиры спроектированы современными планировками 1+1, полностью с дизайнерским ремонтом и мебелью, площадью 44 кв.м.
Инфраструктура комплекса соответствует уровню пятизвездочного отеля. Открытый плавательный бассейн с горками, кинотеатр, закрытый бассейн с подогревом воды, сауна, паровая комната, джакузи, обустроенный фитнес-зал, зона отдыха и барбекю, открытая парковка, видеодомофон, система камер видеонаблюдения, за безопасностью круглосуточно следит охрана. Для детей - открытая и крытая игровая площадки.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
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Одно из самых больших преимуществ Авсаллара - его расположение. Комплекс находится в нескольких минутах ходьбы от центра Авсаллара, в 23 км. от центра Алании, в 102 км. от аэропорта Анталии и в 66 км. от аэропорта Алании-Газипаша. Данный комплекс будет расположен на участке площадью 19.212 м2 и будет состоять из 6 девятиэтажных блоков, в которых всего 378 квартир. Квартиры 1+1 общей площадью 47 м2 Квартиры 2+1 общей площадью 68 м2 Пентхаусы 2+1 площадью от 100 до 107 м2 Пентхаусы 3+1 площадью от 100 до 142 м2 Садовые дуплексы, от 51 м2 до 180 м2 Большой открытый бассейн с водными горками (380 м2) Отдельный детский бассейн (41 м2) Бассейн для релаксации только для взрослых (63 м2) Крытый бассейн с подогревом (60 м2) СПА-центр Турецкая баня Сауна Парная Массажные кабинеты Фитнес-центр Детский клуб Кинозал Игровая комната Ресторан Площадка для барбекю Большой игровой парк для детей Теннисные и баскетбольные поля Парковка на территории и гараж Общая кладовая Беспроводной Интернет Смотритель Садовник Круглосуточная охрана Лифт