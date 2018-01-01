Новый проект в активно развивающемся районе Паяллар - Алания

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены апартаменты 2+1 площадью 106 квадратных метров. Расстояние до моря 2100 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
А вы догадывались, что можно наслаждаться морским бризом не только из номера отеля, но и с балкона своей собственной квартиры? Комплекс находится в красивом средиземноморском прибрежном районе Аланьи - Каргыджак. Каргыджак - идеальное место для покупателей благодаря своему расположению, красивой зеленой зоне, песчано-галечным пляжам и качественным жилым комплексам. Каргыджак находится всего в 25 км от аэропорта Аланьи-Газипаша и в 15 км от центра города Аланья. В Каргыджакском районе в последнее время появляются новые элитные новостройки, такие как 5-звездочные отели, роскошные виллы с видом на море и высококачественный жилые проекты. Данный проект построен на площади 4213 кв.м и только 20% из них используется для жилых построек. Комплекс находится всего в 300 метрах от пляжа и в 250 метрах от магазинов и ресторанов. В проекте предусмотрены различные зоны общего пользования, ориентированные на каждого, кто хочет наслаждаться уютом как дома, такие как парная, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, настольный теннис, турецкая баня, кинозал и многое другое. Площадь апартаментов варьируется от 66 м2 до 205 м2.
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 52 до 321 квадратных метров. Расстояние до моря 2700 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Вашему вниманию предлагаются апартаменты в новом стильном комплексе в 200 метрах от морского побережья. Данный комплекс, состоящий из одного 7-ми этажного блока, располагается на закрытой территории в 200 метрах от морского побережья. К удобствам в комплексе представлены гостевая зона, бассейн, лаунж зона. В пешей доступности от комплекса располагается государственный лицей Махмутлара, который подготавливает будущих студентов в ведущие университеты Турецкой республики. В радиусе 100-150 метров вы найдете необходимые объекты инфраструктуры для удовлетворения ежедневных потребностей (магазины, парки, детские площадки, поликлиники).