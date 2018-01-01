Квартиры в инвестиционном районе Basin Express - Бахчелиэвлер, Стамбул

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1. Площадь апартаментов от 78 до 116 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Предлагаются апартаменты с видом на Белградский лес, садами на крыше и большими террасами в уникальном проекте, который даёт возможность жить в загородном доме в центре мегаполиса.
Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, турецкими банями, джакузи, массажными кабинетами, кафе и ресторанами, кинотеатром на открытом воздухе.
Окончание строительства - 2024 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в деловом районе с банками, бизнес-центрами и небоскребами, рядом с торговыми центрами, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой.
Торговый центр - 4 минуты
Университет - 7 минут
Босфор - 7 минут
Парк - 5 минут
Белградский лес - 8 минут
Новый аэропорт Стамбул - 25 минут
Автомагистраль Е-5 - 10 минут
Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 58 до 242 квадратных метров. Расстояние до моря 245 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
Резиденция располагает большими садами с лужайками и пешеходными дорожками, аквапарками для детей и взрослых, кафе, спортивными площадками, бассейнами, парком развлечений, бутиками, детскими площадками.
Также имеется 5-звездочный отель с бассейнами, ресторанами, спа-центром, фитнес-залом, кинотеатром, конференц-залом.
Окончание строительства - май 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в окружении апельсиновых садов, в престижном районе, где располагаются 5-звездочные отели, в пешей доступности от моря.
Центр города Аланья - 15 км
Аэропорт Антальи - 110 км
Центр Махмутлара - 30 км