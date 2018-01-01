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Квартиры в инвестиционном районе Basin Express - Бахчелиэвлер, Стамбул

Аванос, Турция
от
€277,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1. Площадь апартаментов от 78 до 116 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Квартиры в инвестиционном районе Basin Express - Бахчелиэвлер, Стамбул
Аванос, Турция
от
€277,000
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Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на Белградский лес, садами на крыше и большими террасами в уникальном проекте, который даёт возможность жить в загородном доме в центре мегаполиса. Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, турецкими банями, джакузи, массажными кабинетами, кафе и ресторанами, кинотеатром на открытом воздухе. Окончание строительства - 2024 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в деловом районе с банками, бизнес-центрами и небоскребами, рядом с торговыми центрами, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой. Торговый центр - 4 минуты Университет - 7 минут Босфор - 7 минут Парк - 5 минут Белградский лес - 8 минут Новый аэропорт Стамбул - 25 минут Автомагистраль Е-5 - 10 минут Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты
Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте класса люкс - Тосмур, Алания
Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте класса люкс - Тосмур, Алания
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от
€256,500
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 58 до 242 квадратных метров. Расстояние до моря 245 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с собственным пляжем и 5-звездочным отелем в живописном районе, Турклер, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с собственным пляжем и 5-звездочным отелем в живописном районе, Турклер, Аланья, Турция
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от
€220,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает большими садами с лужайками и пешеходными дорожками, аквапарками для детей и взрослых, кафе, спортивными площадками, бассейнами, парком развлечений, бутиками, детскими площадками. Также имеется 5-звездочный отель с бассейнами, ресторанами, спа-центром, фитнес-залом, кинотеатром, конференц-залом. Окончание строительства - май 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении апельсиновых садов, в престижном районе, где располагаются 5-звездочные отели, в пешей доступности от моря. Центр города Аланья - 15 км Аэропорт Антальи - 110 км Центр Махмутлара - 30 км
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