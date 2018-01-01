Проект роскошной резиденции - район Багджылар, Стамбул

Махмутлар центр, Турция

от €135,000

Если вы хотите чувствовать себя в комплексе, как пятизвездочном отеле, находясь при этом в своем доме, вы должны выбрать Gold City для покупки. Эта квартира 2+1 на втором этаже главного здания в комплексе Gold City, в Каргыджак, Аланья. В квартире есть большой балкон и две ванные комнаты. Она полностью меблирована. Gold City предлагает вам различные виды деятельности. Комплекс был построен на вершине холма в составе вилл и апартаментов. Можно сказать, что это великолепный комплекс, включающий в себя: крытый и открытый бассейны спа-центр салон красоты аквапарк спортивные центры рестораны пабы ночной клуб библиотеку кинотеатр рынок игровые площадки площадку для посадки вертолета круглосуточную стойку регистрации и охрану частный пляж с водными видами спорта уборку услуги прачечной. Это означает, что вы будете чувствовать себя очень комфортно в своем доме, потому что вы можете найти все, что вам нужно в одном комплексе. И то, и другое возможно, наблюдая за панорамой гор и завораживающим видом на море, когда вы находитесь на своем балконе. Вы забудете обо всех своих проблемах и вернетесь с ясной головой после этого отпуска. Если вы любитель природы и развлечений одновременно, эта квартира будет лучшим выбором для вас, а также это хорошая инвестиция, и вы можете иметь хороший доход, сдавая свои квартиры в аренду круглый год.