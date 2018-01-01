AxA property

Как "Sun World Real Estate", мы фокусируемся на активах в сфере недвижимости. Благодаря нашему опыту в сфере недвижимости, нашей зависимости от качества , нашей способности решать проблемы, ориентированные на людей, перед лицом потребностей наших клиентов.
Мы разрабатываем для вас конкретные стратегии в процессе продажи, покупки и аренды всех видов инвестиций в недвижимость во всех уголках мира, как на национальном, так и на международном уровнях, а благодаря нашим подробным знаниям, используя современные, инновационные маркетинговые методы, мы направляем инвестиции в недвижимость наших клиентов и предоставляем услуги по защите их интересов.
В то же время наша строительная компания уже 19 лет предлагает нашим клиентам новые и комфортные жилые помещения.
Добро пожаловать в TREM GLOBAL
Легкие инвестиции в недвижимость.
Мы больше, чем просто компания по недвижимости. Trem Global предлагает комплексные решения, которые сочетают в себе инвестиции в зарубежную недвижимость, а также иммиграционные и юридические консультации по вопросам гражданства.
Наша команда предоставляет комплексные консультационные услуги ведущим инвесторам, семейным предприятиям, банкам, инвестиционным компаниям, предприятиям и частным клиентам по всему миру.
Поделитесь с нами своими ожиданиями.
Позвольте нам предложить вам индивидуальные и персональные решения.
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Как компания со знаниями в области недвижимости и строительства, мы гордимся тем, что имеем клиентов со всего мира. Мы являемся одной из ведущих компаний в Турции по недвижимости. Мы предоставляем помощь, которая будет с вами при каждой процедуре покупки недвижимости в Турции. Когда вы решите купить недвижимость в Турции, мы приветствуем вас в аэропорту, и после того, как вы приобретете свою недвижимость, мы поможем вам со всем, что связано с вашей собственностью в Турции.Наша компания, которая годами работает со своими профессиональными командами и отраслевыми знаниями, продолжает проводить различие во всех областях, в которых он ведет бизнес, с целью привлечения как себя, так и своих деловых партнеров. В то время как мы прилагаем все усилия, чтобы с большой осторожностью узнавать о наших продажах, рассматривая наших клиентов как наших деловых партнеров, деловая этика является одной из самых важных ценностей, которые нас волнуют.Первая цель Red Tower Property - не только продать, но и обеспечить 100% удовлетворение клиентов. Мы работаем со всеми нашими возможностями, чтобы обеспечить это выполнение. Мы предлагаем вам закончить учебу с нашими предпродажными и послепродажными услугами. Мы работаем весь день, чтобы оказать лучшую помощь нашим инвесторам.