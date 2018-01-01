Уютный бутик-проект в красивом пригороде Стамбула, район Бейликдюзю

Махмутлар центр, Турция

от €145,000

Сдача в: 2023

Недвижение в Мамхутларе: квартира от застроичка Махмутлар находиця в 12 км на вок от Алании, межу районами Каргыджак и Кестель. Порционные 500-600 от имени – это равнина с городской системой бешеная. Махмутлар предсекают 3 основных улича, которое княжество праллельно морю: набережная и ататюрк. За улицей Ататюрк начатская строия мечность, поэма смороя, чечен. Улица Барбарос на растояни 200 м от морья и на другой раскольени с популярны. Набережная в Махмутларе имет самый красивый вид на Аляныскю крепость и бесподобне закаты. Все 10 км народных порох, установлины на октяйто. На князе в Махмутларе, преимущностено, мелкайя галька и видранны заходы в креди холших. У каджо такого вход ви наейдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для перееодевиа, сан. Через Махмутлар, по тройному основному улицу, походный городский аптобус, которое курсируют в сторону Алании. Остановки находьян на расстойяни 300-500 м Друг от Друга. Дорога до прота и центра Алани займет не болеет 20 минут. Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Это жилой комплекс начали стоить в январе 2022 год и завершат в юле 2023 года. Территория комплекса составиет 4383 кв.м. Расстановки до 1000 м, ви будете в пешей доупости от городской инфраструктуры и, при этомете в не. Это диделальное сочетание для отдыха! На территории резидени в Махмуталле у вас есть мотого воеводства не в университет. Инфраструктура резиденциты состоит: Бассейн во доре с детским отоделием Детская мощадка в саду Беседка Мангал в зоне для барбеку Крытый бассейн для зимнего времени Кафе и Бар Фитнес Салон Турецкая баня – Хаммам Сауна Паровая комната Детская ировая комната Без изменений и гостей комплекса обеспечит командный дот ценност. Если в решили купсь квартиру в Алании от застройчика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут кокрашены, церрамический пол, установлены входни и межкомнатные рвери. В кухне будет установлена строительная мебел с гранитной столешницей, раковина, сметитель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина. Вы полючите клучи от свей квартиры на брегу Средиземного мира в 2023 году. До того, как вы можете узнать, что такое квартиру в рассрочке от застройщика без процентов. Первый вид составиет 50%. Менеджеры компании Алания Инвестиции в вод найти лучшую недвижесть и разработут индивидуалный план покупки. Оставите свое кентакты, воспольцовавшись форомной на сейте.