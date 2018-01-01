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Уютный бутик-проект в красивом пригороде Стамбула, район Бейликдюзю

Аванос, Турция
от
€165,000
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+2. Площадь апартаментов от 58 до 214 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Уютный бутик-проект в красивом пригороде Стамбула, район Бейликдюзю
Аванос, Турция
от
€165,000
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Жилой комплекс Real estate in Mahmutlar
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€145,000
Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Недвижение в Мамхутларе: квартира от застроичка Махмутлар находиця в 12 км на вок от Алании, межу районами Каргыджак и Кестель. Порционные 500-600 от имени – это равнина с городской системой бешеная. Махмутлар предсекают 3 основных улича, которое княжество праллельно морю: набережная и ататюрк. За улицей Ататюрк начатская строия мечность, поэма смороя, чечен. Улица Барбарос на растояни 200 м от морья и на другой раскольени с популярны. Набережная в Махмутларе имет самый красивый вид на Аляныскю крепость и бесподобне закаты. Все 10 км народных порох, установлины на октяйто. На князе в Махмутларе, преимущностено, мелкайя галька и видранны заходы в креди холших. У каджо такого вход ви наейдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для перееодевиа, сан. Через Махмутлар, по тройному основному улицу, походный городский аптобус, которое курсируют в сторону Алании. Остановки находьян на расстойяни 300-500 м Друг от Друга. Дорога до прота и центра Алани займет не болеет 20 минут. Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Это жилой комплекс начали стоить в январе 2022 год и завершат в юле 2023 года. Территория комплекса составиет 4383 кв.м. Расстановки до 1000 м, ви будете в пешей доупости от городской инфраструктуры и, при этомете в не. Это диделальное сочетание для отдыха! На территории резидени в Махмуталле у вас есть мотого воеводства не в университет. Инфраструктура резиденциты состоит: Бассейн во доре с детским отоделием Детская мощадка в саду Беседка Мангал в зоне для барбеку Крытый бассейн для зимнего времени Кафе и Бар Фитнес Салон Турецкая баня – Хаммам Сауна Паровая комната Детская ировая комната Без изменений и гостей комплекса обеспечит командный дот ценност. Если в решили купсь квартиру в Алании от застройчика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут кокрашены, церрамический пол, установлены входни и межкомнатные рвери. В кухне будет установлена строительная мебел с гранитной столешницей, раковина, сметитель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина. Вы полючите клучи от свей квартиры на брегу Средиземного мира в 2023 году. До того, как вы можете узнать, что такое квартиру в рассрочке от застройщика без процентов. Первый вид составиет 50%. Менеджеры компании Алания Инвестиции в вод найти лучшую недвижесть и разработут индивидуалный план покупки. Оставите свое кентакты, воспольцовавшись форомной на сейте.  
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Yaylali, Турция
от
€210,000
Сдача в: 2024
Современный проект премиум класса, который создан для комфортной жизни. Комплекс находиться между Махмутларом и Тосмуром в районе Кестель. Кестель – это не только новые современные апартаменты, а место, где Вы сможете наслаждаться красотой природы, соленым запахом Средиземного моря и неповторимыми видами Торосских гор. В 15 минутах от центра Алании. Инфраструктура района достаточно развита. Наличие магазинов, кафе, ресторанов, обустроенная набережная с велосипедной дорожкой, скверы с беседками и площадки для детей. Так же в Кестеле находиться частная русская школа и государственный университет. Комплекс, построенный по высоким стандартам, предлагает роскошь всем своим новым домовладельцам. Начиная с первого этажа, у жителей комплекса есть возможность наслаждаться морским видом. Комплекс состоит из двух блоков, каждый со своей отдельной инфраструктурой. У каждого блока будет свой отдельный бассейн, фитнес зал, детская комната, сауна. Будет расположен на площади 12 000 м2.  Типы квартир на продажу: двухкомнатные 1+1 43м2, трехкомнатные линейные 2+1 67м2, двухуровневые квартиры 2+1 97м2, двухуровневые квартиры 4+1 103м2. Дата завершения: август 2024 года.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€58,037
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это гарантирует вам турецкое гражданство и обеспечит вам комфортную жизнь в Стамбуле. Высокие инвестиционные характеристики благодаря близости к миру торговли, финансов и туристических достопримечательностей. Готовые титульные акты; цены самые лучшие на рынке недвижимости с возможными взносами. В центре узла экспресс-перевозок, возле главных дорог города. Современные апартаменты с интеллектуальными системами и видом на зеленые зоны и городские районы.
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