Новый проект от одной из крупнейших строительных компаний Стамбула

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 65 до 150 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Почему это свойство؟
Район проекта является одним из лучших районов азиатского Стамбула, который имеет многообещающее будущее в инвестициях в недвижимость.
Живите в самой высокой точке Стамбула и наслаждайтесь волшебством фантастического вида на Мраморное море и острова Принцессы.
Рядом с жизненно важными транспортными линиями, которые соединяют европейские и азиатские стороны города.
Выгодные арендные декларации для тех, кто желает инвестировать в недвижимость, сдавая в аренду жилые единицы в проекте.
Адаптируемые предложения рассрочки, с титульным документом, готовым к доставке и подходящим для условий получения турецкого гражданства.
Тосмур - это мирный туристический регион Алании. Место идеально подходит, так как оно близко ко всему, что вам нужно ежедневно. Рядом с комплексом есть многочисленные магазины, в том числе супермаркет Migros, прокат автомобилей, продажа велосипедов, банкоматы, аптеки и рестораны. Местный базар находится всего в 500 метрах. Так же вы сможете разнообразить свои прогулки вдоль горной реки Димчай, стекающей с гор. Апартаменты находятся на 10-м этаже, метражом 110 м2 с двумя спальнями и двумя балконами. С балконов открывается панорамный вид на море и замок Аланьи. Поскольку квартира полностью меблирована, все кухонные приборы готовы к использованию, вы можете сразу почувствовать комфорт в вашем новом доме. большой бассейндетский бассейнСПА салонфинская саунавидео наблюдениесмотрительэлектрогенераторинтернет.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Шишли. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 0+1, 1+1, 2+1, 3+1, 4+2. Площадь апартаментов от 40,82 до 230,43 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!