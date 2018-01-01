  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый проект от одной из крупнейших строительных компаний Стамбула

Новый проект от одной из крупнейших строительных компаний Стамбула

Аванос, Турция
от
€155,000
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 65 до 150 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Двухкомнатные апартаменты у моря в районе Кестель
Yaylali, Турция
от
€124,000
Жилой комплекс Комплекс класса люкс с инфраструктурой 5 *
Махмутлар центр, Турция
от
€161,000
Жилой комплекс в Авсалларе от собственника
Авсаллар, Турция
от
€99,683
Жилой комплекс Недвижимость на продажу в новом проекте в Оба
Каракокали, Турция
от
€116,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
€89,958
Вы просматриваете
Новый проект от одной из крупнейших строительных компаний Стамбула
Аванос, Турция
от
€155,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Kertal Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Kertal Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€62,141
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Район проекта является одним из лучших районов азиатского Стамбула, который имеет многообещающее будущее в инвестициях в недвижимость. Живите в самой высокой точке Стамбула и наслаждайтесь волшебством фантастического вида на Мраморное море и острова Принцессы. Рядом с жизненно важными транспортными линиями, которые соединяют европейские и азиатские стороны города. Выгодные арендные декларации для тех, кто желает инвестировать в недвижимость, сдавая в аренду жилые единицы в проекте. Адаптируемые предложения рассрочки, с титульным документом, готовым к доставке и подходящим для условий получения турецкого гражданства.
Жилой квартал Апартаменты на первой линии моря с панорамным видом
Жилой квартал Апартаменты на первой линии моря с панорамным видом
Каракокали, Турция
от
€116,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Тосмур - это мирный туристический регион Алании. Место идеально подходит, так как оно близко ко всему, что вам нужно ежедневно. Рядом с комплексом есть многочисленные магазины, в том числе супермаркет Migros, прокат автомобилей, продажа велосипедов, банкоматы, аптеки и рестораны. Местный базар находится всего в 500 метрах. Так же вы сможете разнообразить свои прогулки вдоль горной реки Димчай, стекающей с гор. Апартаменты находятся на 10-м этаже, метражом 110 м2 с двумя спальнями и двумя балконами. С балконов открывается панорамный вид на море и замок Аланьи. Поскольку квартира полностью меблирована, все кухонные приборы готовы к использованию, вы можете сразу почувствовать комфорт в вашем новом доме. большой бассейндетский бассейнСПА салонфинская саунавидео наблюдениесмотрительэлектрогенераторинтернет.
Жилой комплекс Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от делового центра Стамбула
Жилой комплекс Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от делового центра Стамбула
Аванос, Турция
от
€398,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Шишли. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 0+1, 1+1, 2+1, 3+1, 4+2. Площадь апартаментов от 40,82 до 230,43 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Realting.com
Перейти