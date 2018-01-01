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Роскошный ЖК в живописном районе Оба

Алания, Турция
от
€169,000
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания.В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 51 до 194,5 м2.Расстояние до моря 2600 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. Центр Алании и район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами.Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, зато в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Роскошный ЖК в живописном районе Оба
Алания, Турция
от
€169,000
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