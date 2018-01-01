  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый проект в самом сердце Анталии - Коньяалты

Новый проект в самом сердце Анталии - Коньяалты

Анталья, Турция
от
€189,815
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Коньяалты - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 171 м2. Расстояние до моря 1700 м.Коньялты - стремительно развивающийся район Анталии. В его состав входят 39 микрорайонов, 5 из которых близки к побережью. Свободный вход на пляж, пологий заход в море, шезлонги на каждом шагу и ларьки с приятными ценами - все это притягивает туристов. Мелкая галька приятно обжигает ступни, а разнообразие досуга не перестает расти. Перед жителями Коньялты открывается множество возможностей времяпрепровождения: любоваться морем, гулять по современной набережной, заняться водным видом спорта ли увидеть всю Анталию, поднявшись на фуникулере Тенектепе. Купить квартиру в районе КоньяалтыРайон подойдет для дальновидных инвесторов или тех, кто давно мечтает свить собственное гнездышко у моря. Коньялты интересен не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания. Доступные цены на жилье, удобное расположение между историческим центром города и популярным курортом Кемер, море с присвоенным ему Голубым флагом и развитая инфраструктура приводят в Коньялты множество иностранцев. На территории района расположена русская школа, большая часть местных жителей говорит на русском. Жилье в Коньялты остается доступным: именно здесь можно приобрести как скромные апартаменты для сезонного пребывания, так и элитную недвижимость. Актуальная недвижимость в Коньяалты представлена в базе нашего агентства. Оставьте заявку, и мы подберем для вас наиболее подходящий вариант!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Анталья, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Современная квартира с панорамным видом
Payallar, Турция
от
€113,217
Жилой комплекс Новый проект в престижном районе Аланьи - Оба
Алания, Турция
от
€159,500
Жилой комплекс Комфортабельный жилой комплекс от собственника
Махмутлар центр, Турция
от
€137,500
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся ЖК - район Оба
Алания, Турция
от
€130,000
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
от
€2,34 млн
Вы просматриваете
Новый проект в самом сердце Анталии - Коньяалты
Анталья, Турция
от
€189,815
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
Yaylali, Турция
от
€170,000
Агентство: TRANIO
В проекте - малоэтажный комплекс в центре города, с видом на Средиземное море. В комплексе есть просторные квартиры с 1-2 спальнями и выходом к бассейну. В проект также входят 3 магазина рядом. Удобства и оснащение в доме Открытая инфраструктура: зона аквапарка для детей и взрослых, инфинити бассейны и водопады, прогулочные дорожки, баскетбольная и воллейбольная площадка, теннисный корт, пинпонг, зоны отдыха и парки с терассами. Крытая инфраструктура: лобби, ресепшн, СПА-центр, турецкая баня, сауна, паровая комната, соляная комната, комнаты для массажа и отдыха, крытый бассейн с подогревом, спортивный центр, бизнес-комната, детская игровая, а так же зона бильярда и настольного тенниса. Открытая парковка для автомобиля, в том числе крытый гараж. Расположение и объекты поблизости Находится в районе Кестель. Захватывающие дух закаты, бесконечная морская синева, глубокая зелень деревьев - всё для туристов в этом месте. Расстояние: центр Алании – 7км, центр Махмутлара – 3 км, Международный аэропорт г. Анталии - 144 км, Международный аэропорт г. Алании (Газипаша) - 37 км.
Жилой комплекс Anemone Garden
Жилой комплекс Anemone Garden
Аланья, Турция
от
€129,192
Площадь 47 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой. Все квартиры с чистовой отделкой премиум-класса планировкой 1+1 (47 кв.м.), в квартирах напольные покрытия из гранита, дизайнерская встроенная кухонная мебель, столешницы из натурального гранита, душевые кабины из закаленного стекла, гарнитур в ванных комнатах и брендовая сантехника, качественные межкомнатные и входные двери. Новый жилой комплекс расположен в районе Оба. В окружении природы и вдали от городского шума. Расстояние от моря 2 500 метров, 5 км от центра Алании. ИНФРАСТРУКТУРА: - Открытый бассейн; - Сауна; - Обустроенный фитнес-зал; - Зона отдыха и барбекю; - Детская открытая игровая площадка; - Открытая парковка; - Охрана и видеонаблюдение. Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Просторные квартиры в строящемся ЖК - район Кючюкчекмедже, Стамбул
Жилой комплекс Просторные квартиры в строящемся ЖК - район Кючюкчекмедже, Стамбул
Аванос, Турция
от
€266,122
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 75,24 до 191,5 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Realting.com
Перейти