Новый проект в самом сердце Анталии - Коньяалты

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Коньяалты - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 171 м2. Расстояние до моря 1700 м.Коньялты - стремительно развивающийся район Анталии. В его состав входят 39 микрорайонов, 5 из которых близки к побережью. Свободный вход на пляж, пологий заход в море, шезлонги на каждом шагу и ларьки с приятными ценами - все это притягивает туристов. Мелкая галька приятно обжигает ступни, а разнообразие досуга не перестает расти. Перед жителями Коньялты открывается множество возможностей времяпрепровождения: любоваться морем, гулять по современной набережной, заняться водным видом спорта ли увидеть всю Анталию, поднявшись на фуникулере Тенектепе. Купить квартиру в районе КоньяалтыРайон подойдет для дальновидных инвесторов или тех, кто давно мечтает свить собственное гнездышко у моря. Коньялты интересен не только для отдыха, но и для круглогодичного проживания. Доступные цены на жилье, удобное расположение между историческим центром города и популярным курортом Кемер, море с присвоенным ему Голубым флагом и развитая инфраструктура приводят в Коньялты множество иностранцев. На территории района расположена русская школа, большая часть местных жителей говорит на русском. Жилье в Коньялты остается доступным: именно здесь можно приобрести как скромные апартаменты для сезонного пребывания, так и элитную недвижимость. Актуальная недвижимость в Коньяалты представлена в базе нашего агентства. Оставьте заявку, и мы подберем для вас наиболее подходящий вариант!
В проекте - малоэтажный комплекс в центре города, с видом на Средиземное море. В комплексе есть просторные квартиры с 1-2 спальнями и выходом к бассейну. В проект также входят 3 магазина рядом.
Удобства и оснащение в доме
Открытая инфраструктура:
зона аквапарка для детей и взрослых, инфинити бассейны и водопады, прогулочные дорожки, баскетбольная и воллейбольная площадка, теннисный корт, пинпонг, зоны отдыха и парки с терассами.
Крытая инфраструктура:
лобби, ресепшн, СПА-центр, турецкая баня, сауна, паровая комната, соляная комната, комнаты для массажа и отдыха, крытый бассейн с подогревом, спортивный центр, бизнес-комната, детская игровая, а так же зона бильярда и настольного тенниса. Открытая парковка для автомобиля, в том числе крытый гараж.
Расположение и объекты поблизости
Находится в районе Кестель. Захватывающие дух закаты, бесконечная морская синева, глубокая зелень деревьев - всё для туристов в этом месте.
Расстояние: центр Алании – 7км, центр Махмутлара – 3 км, Международный аэропорт г. Анталии - 144 км, Международный аэропорт г. Алании (Газипаша) - 37 км.
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой.
Все квартиры с чистовой отделкой премиум-класса планировкой 1+1 (47 кв.м.), в квартирах напольные покрытия из гранита, дизайнерская встроенная кухонная мебель, столешницы из натурального гранита, душевые кабины из закаленного стекла, гарнитур в ванных комнатах и брендовая сантехника, качественные межкомнатные и входные двери.
Новый жилой комплекс расположен в районе Оба. В окружении природы и вдали от городского шума. Расстояние от моря 2 500 метров, 5 км от центра Алании.
ИНФРАСТРУКТУРА:
- Открытый бассейн;
- Сауна;
- Обустроенный фитнес-зал;
- Зона отдыха и барбекю;
- Детская открытая игровая площадка;
- Открытая парковка;
- Охрана и видеонаблюдение.
Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 75,24 до 191,5 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.