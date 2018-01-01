Новый проект в центре города Алания

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 1+1.Площадь апартаментов от 41 до 48 м2. Расстояние до моря 400 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов.Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы.Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается редко, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
Почему это свойство؟
Подходит для тех, кто ищет квартиры для продажи в центре азиатской стороны Стамбула.
Область проекта является точкой контакта между европейской и анатолийской сторонами.
Все, что вам нужно от сервисных центров и медицинских и образовательных центров, вокруг вас.
Потрясающий вид на море, князья ’ острова и зеленые насаждения.
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Le Jardin Villas - частные виллы премиум-класса вблизи Goldcity в Каргыджаке.
Каргыджак - популярный курортный город в 17 км от Алании. Обладает всей необходимой современной инфраструктурой.
Комплекс построен на огражденной территории 6533 м.кв. с расстоянием до моря 2000 метров. Состоит из 18 вилл с современным дизайном, панорамными окнами, частным бассейном и озеленённой территорией.
Виллы представлены: дуплекс 3+1 площадью 200 - 225 - 250 кв.м. Триплекс 4+1 и площадью 250 км.м. С чистовой отделкой, с современной техникой, дизайнерской мебелью, встроенной ванной и кухней. Используются только современные и качественные материалы.
Каждая вилла обладает собственным бассейном и парковой.
Инфраструктура:
- Кафе;
- Рестораны;
- Аптека;
- Фитнес-центр;
- Салон красоты;
- Медицинские учреждения.
Идеальное решение как для жизни, так и для инвестиций!
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Почему это свойство؟
Благодаря близости к основным дорогам, транспортным линиям и скоростным перевозкам, обеспечивая легкую навигацию.
Из сложных апартаментов открывается панорамный вид на Мраморное море и окружающие зеленые насаждения.
Титулы доставляются непосредственно после завершения процесса покупки и подходят для условий турецкого гражданства.
Жилые квартиры с последними строительными стандартами дают вам возможность инвестировать через возврат аренды.