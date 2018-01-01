Новые апартаменты недалеко от моря в Махмутларе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 54 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой, что означает, что он напрямую влияет на ежегодный темп увеличения стоимости всех объектов недвижимости в регионе. Этот проект имеет наиболее привлекательное расположение со всеми услугами, которые нужны его жителям.
- Проект включает в себя большой 5-этажный торговый центр и 100 магазинов.
- Вид на море с 6 этажа.
- Это менее чем в 2 минутах ходьбы от шоссе Метробус и E5.
В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями и 3 этажа с коммерческими помещениями.
Также, в комплексе удобная инфраструктура: фитнес-центр, сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, многофункциональная спортивная площадка, гостевые гостиничные номера, зарядки для электромобилей.
Расположение и объекты поблизости
Расстояние:
Транспорт
Станция метро Султанбейли (М5) - 2 мин
Автовокзал - 1 мин
Шоссе E80 - 2 минуты
Мост FSM - 30 минут
Аэропорт им. Сабихи Гокчен - 15 минут
Торговые центры рядом
ТЦ Rings - 10 мин пешком
ТЦ Атлас Парк - 10 мин
ТЦ Виапорт - 10 минут на машине
Учебные заведения
Okyanus Koleji через дорогу
Fen Bilimleri в 5 минутах от проекта
Университет Малтепе
Университет Йедитепе
Университет Мармара
Больницы рядом
Аджибадем Санджактепе
Больница Сайги
Больница Эрсой
Больница Дуньягоз
Кристал Парк в Алании - чудесный комплекс в непревзойденном месте с полным набором услуг. Апартаменты комплекса Кристал Парк находятся в 50 метрах о крупного тогргового центра Аланиум и в 1 км. от центра поселка Оба. Комплекс состоит из 4 современных зданий и имеет общую площадь 1204 кв. м. ,185 квартир и расаположен на 4 кварталах. В комплексе есть квартиры с одной,двумя и тремя спальнями с красивым оформлением и современным дизайном. Удобное расположениеПодсветка на все территории комплекса4 Современных здания КонсьержГенераторWI-FIКондиционеры в каждой комнатеВодонагреватель Бассейн Сауна Кинотеатр Детская комната Фитнес Боулинг Тенисный корт Ресторан