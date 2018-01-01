Уютный бутик-проект в районе Джикджилли

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Алании – район Джикджилли.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1.Площадь апартаментов от 46 до 142 м2.Расстояние до моря 1800 метров.Новая недвижимость в Джикджилли подойдёт тем, кто хотел бы жить в центре, но подальше от отелей и потока туристов. Этот небольшой район находится в центральной Аланье, начинается в 400 м от моря, тянется на 2 км в сторону гор от главной трассы. А вдоль нее расположены основные объекты инфраструктуры города – самый большой супермаркет сети Мигрос, а также ТРЦ Аланиум и Метро в соседней Обе. Недалеко и большая городская больница.Кроме обширной инфраструктуры, район Джикджилли отличается уютными красивыми улочками и роскошными комплексами, здесь много парковых зон. За трассой много свободных участков, здесь строятся и в перспективе появятся новые резиденции люкс класса. Нижняя часть района вся застроена, встречаются как простые турецкие дома, так и резиденции. Удобный район для отдыха и жизни, все необходимое рядом, в пешей доступности.
Современный проект премиум класса, который создан для комфортной жизни. Комплекс находиться между Махмутларом и Тосмуром в районе Кестель. Кестель – это не только новые современные апартаменты, а место, где Вы сможете наслаждаться красотой природы, соленым запахом Средиземного моря и неповторимыми видами Торосских гор. В 15 минутах от центра Алании. Инфраструктура района достаточно развита. Наличие магазинов, кафе, ресторанов, обустроенная набережная с велосипедной дорожкой, скверы с беседками и площадки для детей. Так же в Кестеле находиться частная русская школа и государственный университет.
Комплекс, построенный по высоким стандартам, предлагает роскошь всем своим новым домовладельцам. Начиная с первого этажа, у жителей комплекса есть возможность наслаждаться морским видом. Комплекс состоит из двух блоков, каждый со своей отдельной инфраструктурой. У каждого блока будет свой отдельный бассейн, фитнес зал, детская комната, сауна. Будет расположен на площади 12 000 м2. Типы квартир на продажу: двухкомнатные 1+1 43м2, трехкомнатные линейные 2+1 67м2, двухуровневые квартиры 2+1 97м2, двухуровневые квартиры 4+1 103м2.
Дата завершения: август 2024 года.
Почему это свойство؟
Расположение проекта находится на европейской стороне Стамбула, недалеко от всех объектов; Это недалеко от самых важных дорог в Стамбуле.
Отличительное географическое положение, недалеко от акведука Стамбула, что делает его привлекательным для предпринимателей и инвесторов.
Проект, в котором роскошь современного дизайна пересекается с потрясающими видами.
Выгодное жилье и инвестиции, с готовым титульным актом, который отвечает требованиям турецкого гражданства.
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 73,44 до 298,88 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.