Новый бутик-проект в 150 м от моря - район Кестель, Аланья

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 60 до 205 м2. Расстояние до моря 150 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается. Здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи.Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет.В соседнем районе Махмутлар и в центре Аланьи есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.
Предлагаются квартиры с парковочными местами, балконами и террасами.
Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, бассейном, фитнес-центром, турецкой баней, сауной и парной, крытыми и открытыми детскими площадками.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в окружении леса и рядом с выездом на автомагистраль, в 4 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта и станции метро, в 15 минутах езды от аэропорта, в 20 минутах от районов Маслак и Левент, в 5 минутах от гольф-клуба.
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Yekta Sungate Residence – это новый жилой комплекс от компании Yekta Homes в районе Газипаша с инфраструктурой 5* отеля.
Сам город Газипаша расположен на равнине в окружении Торосских гор. Вокруг — зеленые леса, банановые плантации и сады с цитрусовыми деревьями. Вдоль линии моря расположен безупречный песчаный пляж. В тех местах, где море соприкасается со скалами, есть уютные бухты с пляжами, в которых можно укрыться от посторонних глаз.
Как только Вы попадете на территорию жилого комплекса, то сразу же окажетесь среди аккуратных садов с фонтанами. Все растения и их внешний вид будут тщательно подобраны, чтобы создать идеально гармоничный облик. В саду будут расположены множество мест для отдыха – беседки, скамейки и зеленые лужайки.
Так же вся инфраструктура будет продумана до мелочей и будет включать в себя открытый плавательный бассейн, водные горки, зоны барбекю и детские игровые площадки, зону спа с закрытым подогреваемым бассейном. Также для маленьких жителей будет создана вся необходимая детская инфраструктура.
Инфраструктура комплекса:
- Открытый большой плавательный бассейн с отдельной зоной для детей;
- Зона аквапарка;
- Зона барбекю;
- Фитнес центр;
- Детская площадка;
- Турецкая баня (Хамам);
- Римская паровая комната;
- Финская сауна;
- Массажные комнаты;
- Крытый бассейн с подогревом;
- Соляная комната;
- Современная детская игровая комната;
- 24/7 видеонаблюдение и охрана.
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 53 до 154 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.