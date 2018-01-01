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Бутик-проект в хорошей локации района Демирташ

Аванос, Турция
от
€108,000
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13
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 48 до 210 м2. Расстояние до моря 850 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Бутик-проект в хорошей локации района Демирташ
Аванос, Турция
от
€108,000
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