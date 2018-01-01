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Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже

Аванос, Турция
от
€191,000
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4
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Kючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 81 до 158,89 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже
Аванос, Турция
от
€191,000
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Площадь 115–4 266 м²
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Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir
Euro Avsallar  Жилой комплекс с шикарной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Авсалларе. Благодаря удачному выбору земельного участка,  абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид на Средиземное море, город и Таврские горы. Авсаллар - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем.  Резиденция будет расположена на участке земли площадью 4266 м2, будет состоять из одного 9-го этажного блока, в котором разместится 90 апартаментов различной планировки. До знаменитого пляжа Инжекум всего 850 м. В шаговой доступности вся развитая инфраструктура города - рестораны, маркеты, рынки, аптеки, парки. Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение.  Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор воплощающий Вашуи мечту в реальность! Инфраструктура комплеса: Открытый бассейн Бассейн с подогревом Аквапарк Раздевалки                   Хамам Сауна Римская парная СПА Солевая комната Массажные комнаты Игровая комната Детская игровая комната Совещательная комната Душевые Фитнес  Кафе/Ресторан Места для барбекю Беседки Открытый паркинг Электрогенератор Спутниковое ТВ и Интернет Охрана Особенности квартир: Стальная входная дверь Встроенный кухонный гарнитур  Полы-керамическая плитка Стены-водоэмульсионная краска Окна ПВХ с двоиным остекленением ТВ и телефонные кабеля Основное и дополнительное освещение Раздвижные балконные двери Начало строительства: 11/2021 Конец строительства: 12/2022
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