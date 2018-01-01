Новые апартаменты в Европейском Стамбуле - район Кючюкчекмедже

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Kючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 81 до 158,89 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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ROYAL GARDEN расположен в прекрасном районе города Аланья - Кестель.
Комплекс привлекает своим архитектурным дизайном и современной инфраструктурой. Общая площадь комплекса - 3090 кв.м. Комплекс состоит из двух блоков. Расстояние до моря -1600 метров.
В комплексе представлены квартиры дуплекс с террасой, с современными планировками и различными вариантами. Площадью от 92 кв.м. до 151 кв.м. Начиная от квартир 1+1 дуплекс и заканчивая планировкой 4+1 дуплекс.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Беседки для отдыха;
- Кинотеатр;
- Паровая комната;
- Парковка;
- Сауна;
- Открытая и закрытая детская площадка;
- Фитнесс зал.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Euro Avsallar
Жилой комплекс с шикарной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Авсалларе. Благодаря удачному выбору земельного участка, абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид на Средиземное море, город и Таврские горы. Авсаллар - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем.
Резиденция будет расположена на участке земли площадью 4266 м2, будет состоять из одного 9-го этажного блока, в котором разместится 90 апартаментов различной планировки. До знаменитого пляжа Инжекум всего 850 м. В шаговой доступности вся развитая инфраструктура города - рестораны, маркеты, рынки, аптеки, парки.
Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение.
Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор воплощающий Вашуи мечту в реальность!
Инфраструктура комплеса:
Открытый бассейн
Бассейн с подогревом
Аквапарк
Раздевалки
Хамам
Сауна
Римская парная
СПА
Солевая комната
Массажные комнаты
Игровая комната
Детская игровая комната
Совещательная комната
Душевые
Фитнес
Кафе/Ресторан
Места для барбекю
Беседки
Открытый паркинг
Электрогенератор
Спутниковое ТВ и Интернет
Охрана
Особенности квартир:
Стальная входная дверь
Встроенный кухонный гарнитур
Полы-керамическая плитка
Стены-водоэмульсионная краска
Окна ПВХ с двоиным остекленением
ТВ и телефонные кабеля
Основное и дополнительное освещение
Раздвижные балконные двери
Начало строительства: 11/2021
Конец строительства: 12/2022
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Кепез - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 48 до 67 м2. Расстояние до моря 8 км.Району Кепез по праву принадлежит звание «Изумруда» Анталии. Множество парков, скверов, оливковая плантация и крупный зоопарк, расположенный в хвойном лесу, делают Кепез самым «зеленым» в Анталии. Древний водопад Дюден, радующий глаз уже 540-600 лет, также не оставит гостей Кепез равнодушными. Отлично развита инфраструктура района: самая крупная больница Анталии и 170 образовательных учреждений расположены в Кепез. Здесь же находятся 5 торгово-развлекательных центров, фермерские рынки и крупный парк развлечений, в котором каждый выберет для себя аттракционы, кафе или конные прогулки. Купить квартиру в районе КепезКепез равноудален от исторического центра города, аэропорта и моря. Надежность инвестиции обуславливается непрерывным развитием, богатой инфраструктурой и популярностью района среди туристов. Недвижимость в Кепез идеально подойдет для семьи с несколькими детьми, поскольку преимущественная часть квартир имеет большую площадь, много комнат и даже несколько балконов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!