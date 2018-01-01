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Готовые к проживанию апартаменты 3+1 на берегу моря - Северный Кипр

Аванос, Турция
от
€346,764
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже линейная квартира планировкой 3+1. Площадь апартаментов 105 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
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Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Готовые к проживанию апартаменты 3+1 на берегу моря - Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€346,764
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Площадь 64–212 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
  На европейской стороне Стамбула, особенно новый, расположен в регионе Бейликдюзю, откуда открывается вид на Мраморное море и городской интерфейс. взять. • Ататюрк Хавалиманана 17 дакика. • İstanbul'un yeni havalimanına 43 dakika. • Marmara Park Alışveriş Merkezi'ne 5 dakikalık yürüme mesafesin de. • E5 an yoluna 1 Дакика. • metrobüs istasyonuna 1 dakika.
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Паяллар
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Паяллар
Аванос, Турция
от
€110,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 51,5 до 111 м2. Расстояние до моря 1200 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€556,722
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на лес, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, пешеходными дорожками, декоративными прудами, детскими площадками, баскетбольной площадкой, крытым бассейном, джакузи, парной, сауной и тренажерным залом. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Маслак - 5 минут Аэропорт Стамбула - 20 минут Стадион - 5 минут Белградский лес - 10 минут Парк - 4 минуты Станция метро - 2 км Станция метробуса - 3,4 км Торговый центр - 5 минут
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