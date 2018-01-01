Готовые к проживанию апартаменты 3+1 на берегу моря - Северный Кипр

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже линейная квартира планировкой 3+1. Площадь апартаментов 105 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
На европейской стороне Стамбула, особенно новый, расположен в регионе Бейликдюзю, откуда открывается вид на Мраморное море и городской интерфейс. взять.
• Ататюрк Хавалиманана 17 дакика. • İstanbul'un yeni havalimanına 43 dakika. •
Marmara Park Alışveriş Merkezi'ne 5 dakikalık yürüme mesafesin de. • E5 an yoluna 1
Дакика. • metrobüs istasyonuna 1 dakika.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 51,5 до 111 м2. Расстояние до моря 1200 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Предлагаются квартиры с видом на лес, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, пешеходными дорожками, декоративными прудами, детскими площадками, баскетбольной площадкой, крытым бассейном, джакузи, парной, сауной и тренажерным залом.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Маслак - 5 минут
Аэропорт Стамбула - 20 минут
Стадион - 5 минут
Белградский лес - 10 минут
Парк - 4 минуты
Станция метро - 2 км
Станция метробуса - 3,4 км
Торговый центр - 5 минут