Новый инвестиционно привлекательный проект в Стамбуле

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кягитхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 70 до 133 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1Площадь апартаментов от 65 до 326 квадратных метров. Расстояние до моря 50 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Sinpas Boulevard Sefakoy - проект недвижимости, расположенный в очень привлекательном районе Кючюкчекмедже.
Sinpas Boulevard Sefakoy с его просторными апартаментами, изысканным дизайном и непревзойденными удобствами является воплощением роскошной жизни. Квартиры предлагают большие кухни, балконы, высокие потолки и большие окна, которые позволяют естественному свету наполнять жилые помещения, создавая уютную атмосферу.
Инфраструктура:
Sinpas Boulevard Sefakoy также предлагает широкий спектр удобств для жителей. В кафе Meydan есть зоны Wi-Fi и коллективная рабочая среда, что делает его идеальным местом для работы или встречи с друзьями. Базарная зона предлагает уникальные магазины, обеспечивающие жителей всем необходимым в шаговой доступности. В проекте также есть игровые площадки и детский клуб, предоставляющие детям множество возможностей для знакомства с природой и активного отдыха.
Для тех, кто любит оставаться активным и здоровым, Sinpas Boulevard Sefakoy предлагает множество вариантов на выбор. Открытые зоны для фитнеса и йоги идеально подходят для тех, кто хочет оставаться в форме, наслаждаясь прекрасными природными окрестностями. Гости также могут пользоваться паровой баней, сауной и турецкой баней, чтобы в начале и в конце дня они чувствовали себя отдохнувшими и помолодевшими.
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тюрклер - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 153 м2. Расстояние до моря 650 метров.Известный по роскошным отелям Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться.В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.