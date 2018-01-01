Квартиры в центре Махмутлара в новом ЖК

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 48 до 185 м2.Расстояние до моря 700 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье – это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно.Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Вашему вниманию предлагается светлая просторная квартира в комплексе в 150 метрах от пляжа и в 50 метрах от самой знаменитой улицы Махмутлара - Барборос, которая является одной из самых популярных среди туристов. Поблизости расположены магазины, рестораны,кафе, парикмахерские, а также другие социальные объекты на любой вкус.Квартира расположена на 2-м этаже и состоит из 2-х спален, 2-х ванных комнат, 2-х балконов, гостиной, совмещенной с кухней. Квартира укомплектована новой мебелью и техникой, а также произведен косметический ремонт. Бассейн Ухоженный сад Настольный теннис Теннисный корт Электрогенератор Фитнес-зал Круглосуточную охрану Апартаменты предлагаются к продаже от собственника!
Современный проект расположен в 25 км от центра Алании, 100 км от аэропорта Анталии, 900 метров до моря в прекрасном районе Авсаллар. В пешей доступности остановка общественного транспорта, супермаркеты, рестораны, аптеки, уличный рынок по средам. Район Авсаллар славится своей природой, прекрасными пляжами и теплым морем. Здесь есть все удобства для комфортной жизни.
Жилой проект состоит из одного семиэтажного блока, с общим количеством квартир 28. Типы квартир 2+1 - 61 м², 4+1 дуплекс - 122 м².
Инфраструктура - открытый бассейн, открытая парковка, фитнес, сауна, детская игровая площадка, генератор. Большим плюсом является то, что для жителей данного комплекса предусмотрен трансфер до моря.
Даты начала и окончания строительства 12.2022г. - 03.2024г.
Новая концепция жизни для смешанного использования поднимается рядом с Стамбульским финансовым центром в «REAL» Ataşehir теперь с правительственной гарантией!!!
В настоящее время Стамбульский международный финансовый центр строится турецким правительством как мегапроект в Атасехире. Там будет 100 000 человек из Центрального банка Турции и всех государственных банков, финансовых корпораций и учреждений, аудиторских компаний и многого другого. Если мы рассмотрим с семьями, население района увеличится как минимум на 250 000 человек.
Modern Finance Center Towers поднимается в центре Аташехира как совместное предприятие Сберегательного фонда страхования вкладов Турции. Проект имеет великолепную архитектуру, окруженный лучшими престижными торговыми центрами, баскетбольной площадкой и развлекательным залом, международными школами, лучшими местными и международными ресторанами, транснациональными компаниями и лучшим образом жизни.
Дистанционная диаграмма:
Bulvar 216 Mall: 3 мин
Улкер Спорт Арена: 3 мин
Метрополь Стамбул Молл: 5 мин
Palladium Mall: 5 мин
Watergarden Mall: 5 мин
Оптимальный торговый центр: 7 мин
Торговый центр Brandium: 10 мин.
Торговый центр Emaar Square: 10 мин.
Бизнес-центр Аташехир: 3 мин.
Стамбульский международный финансовый центр: 5 мин
Бизнес-центр Умрание: 12 мин.
Е-5 Шоссе: 4 мин
Шоссе ТЕА: 5 мин
Босфорский мост: 16 мин
Аэропорт Сабиха Гекчен: 25 мин.
Аэропорт Стамбула: 55 мин