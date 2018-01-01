Просторные квартиры в строящемся ЖК - район Кючюкчекмедже, Стамбул

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 75,24 до 191,5 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Современный многоквартирный жилой комплекс с отдельной инфраструктурой, расположен в курортном районе Авсаллар. Проект разрабатывается лучшими турецкими дизайнерами и архитекторами. В проекте 4 блока, 167 апартаментов. С каждой квартиры, начиная с первого этажа, будет открываться вид на море и зеленные окрестности района. На продажу предложены квартиры планировки: 1+1, 2+1, 3+1 в том числе двухуровневые пентхаусы, площадью от 53 кв. м. В стоимость апартаментов входит: полная чистовая отделка, встроенная кухонная мебель, укомплектованные санузлы. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года. Авсаллар - не слишком большой, но это один из самых теплых курортов Анталии, от ветров и антициклонов его защищает бухта. Здесь расположен один из самых знаменитых песчаных пляжей южного средиземноморского побережья – Инжекум. Хорош Авсаллар для любителей верховой езды, дайвинга и самых разных видов водного спорта.
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Почему это свойство؟
Смесь современной архитектуры и присущего ей чувства истории, недалеко от площади Таксим.
Он окружен множеством магазинов, ресторанов, парков, археологических и туристических зон.
Высокие роскошные услуги в самом сердце исторического города, отличная сделка для готового жилья и выгодные инвестиции.
Регистрационный документ готов, и проект подходит для турецкого гражданства сразу для вас и вашей семьи.
Ультра-роскошный жилой проект в Бююкхасбахче, одном из самых элитных районов Алании, вдали от городской суеты, напротив великолепного замка и морского пейзажа..
Наш проект состоит из двух блоков и включает в себя 18 квартир - квартиры 1+1,2+1,3+1- дуплекс.
Покупая квартиру в нашем проекте, вы получаете возможность жить в самых красивых, современных и роскошных апартаментах.
Проект имеет характеристики, не отличающиеся от 5-звездочного отеля.Специальная система наружной и внутренней изоляции выгодно отличает наш проект от большинства подобных..Такая изоляция не только сохраняет тишину, но и бережет тепло зимой а прохладу летом.
В социальную инфраструктуру комплекса входит:
тщательно спроектированный восхитительный сад, открытый бассейн, спортивные тренажеры в саду, камелии и места для барбекю, 24-часовая система каиер и система безопасности вокруг комплекса, фитнес-центр / тренажерный зал, сауна, парная, комната отдыха, детская игровая площадка, автостоянки.
Характеристика квартир;
апартаменты 1+1 площадью от 46 до 48 м2 и будут состоять из 12 дек.
апартаменты 2 +1 площадью 70 м2 и будут состоять из 2 квартир.
апартаменты 3 +1 площадью 132-172 м2 4 квартиры.