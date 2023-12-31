Квартиры в строящемся проекте с торговым центром в Стамбуле

Аланья, Турция
60 м²
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The Yacht Residence - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами в центре Алании, в 250 м от пляжа Кейкубат.
Резиденция обладает безусловно выгодным месторасположением - это самый центр Алании, где находятся самые популярные кафе и рестораны, бутики и магазины, набережная с зелеными зонами и яхтенной пристанью, продуктовые лавки и фермерский базар по пятницам, и многое другое.
На территории комплекса: открытый бассейн с террасой для солнечных ванн и зоной аквапарка, ресторан, бар, закрытый бассейн, фитнес-зал, сауна, парная, детская игровая комната, генератор, зона для барбекю, парковка, смотритель, камеры видеонаблюдения и пр.
Инфраструктура комплекса:
- Благоустроенная озелененная территория;
- Бассейн;
- Детский бассейн;
- Зона для загара и отдыха;
- Бар у бассейна;
- Лобби, ресепшен, консьерж;
- Фитнес-зал;
- Сауна, хамам;
- Детская игровая комната;
- Зона барбекю;
- Открытая парковка;
- Охрана и видеонаблюдение 24/7.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
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- Поможем с переездом.
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