Квартиры в строящемся проекте с торговым центром в Стамбуле

Аланья, Турция

от €226,872

60 м² 1

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! The Yacht Residence - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами в центре Алании, в 250 м от пляжа Кейкубат. Резиденция обладает безусловно выгодным месторасположением - это самый центр Алании, где находятся самые популярные кафе и рестораны, бутики и магазины, набережная с зелеными зонами и яхтенной пристанью, продуктовые лавки и фермерский базар по пятницам, и многое другое. На территории комплекса: открытый бассейн с террасой для солнечных ванн и зоной аквапарка, ресторан, бар, закрытый бассейн, фитнес-зал, сауна, парная, детская игровая комната, генератор, зона для барбекю, парковка, смотритель, камеры видеонаблюдения и пр. Инфраструктура комплекса: - Благоустроенная озелененная территория; - Бассейн; - Детский бассейн; - Зона для загара и отдыха; - Бар у бассейна; - Лобби, ресепшен, консьерж; - Фитнес-зал; - Сауна, хамам; - Детская игровая комната; - Зона барбекю; - Открытая парковка; - Охрана и видеонаблюдение 24/7. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!