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Квартиры в строящемся проекте с торговым центром в Стамбуле

Аванос, Турция
от
€171,000
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8
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Султангази.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 101 до 125 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Квартиры в строящемся проекте с торговым центром в Стамбуле
Аванос, Турция
от
€171,000
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Жилой комплекс Новый проект в окружении соснового леса - район Авсаллар
Жилой комплекс Новый проект в окружении соснового леса - район Авсаллар
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
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