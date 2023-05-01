Новый проект возле парка и реки в Газипаше

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 58 до 105,8 м2.Расстояние до моря 1200 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 94 м2. Расстояние до моря 1 300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры.И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При этом не стоит забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект с собственной инфраструктурой. Расположенный в красивом и уютном районе Каргыджак, на расстояние 2500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три четырёхэтажных блока с закрытой объединённой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Каргыджак — это самый восточный район Алании, в окружении гор и сосновых лесов с одной стороны, и Средиземного моря с другой. Данный район граничит с Махмутларом, отличается тишиной и спокойствием, широкими пляжами, зелеными холмами с панорамой на море.
Занимаемая территория резиденции составит 9765 м2. Количество квартир — 48.
Дата начала строительства — 01.05.2023
Дата окончания строительства — 30.12.2024
Планировки квартир:
Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 52 м2
Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 104 м2
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолки
Современные межкомнатные двери
Эксклюзивный проект в Каргыджаке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Детский бассейн
Фитнес-центр
Турецкая баня
Детская игровая площадка
Детская площадка
Зона для барбекю
Ухоженная зелёная территория
Консьерж
Охрана 24/7
Видеонаблюдение 24/7
Открытая парковка
Лифты
Генератор
Расстояние до моря: 2500 метров
О районе:
Каргыджак — это небольшой курортный район, который находится всего в 3 км от Махмутлара и в 15 км к востоку от Аланьи. Каргыджак является одним из самых популярных туристических мест Алании в окружении лесов, гор и апельсиновых и банановых садов и тихих пляжей. Здесь, также, расположен древний город Седра. Погодные условия в Каргыджаке великолепные. Сезон прекрасной погоды длится до 9 месяцев, что позволит Вам, на протяжении длительного времени в течении года, наслаждаться солнечными днями и песчаными пляжами Каргыджака.
Почему это свойство؟
Жилой проект, характеризующийся уникальными археологическими архитектурными моделями, относящимися к османской эпохе.
Торговая дорожка длиной 550 метров включает в себя различные бренды.
Стратегическое расположение в районе Бейоглу в центре Стамбула, недалеко от площади Таксим.
7 офисные здания, которые предоставляют лучшие коммерческие услуги.
Все преимущества «зеленой» архитектуры, выпущенные Советом по экологическому строительству