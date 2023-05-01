  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый проект возле парка и реки в Газипаше

Новый проект возле парка и реки в Газипаше

Алания, Турция
от
€109,000
;
14
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 58 до 105,8 м2.Расстояние до моря 1200 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от
€218,052
Жилой комплекс Элитное жилье от застройщика в районе Оба
Каракокали, Турция
от
€150,000
Жилой комплекс Апартаменты на стадии завершения строительства в районе Клеопатра
Алания, Турция
от
€247,000
Жилой комплекс Готовые к проживанию апартаменты на Северном Кипре
Аванос, Турция
от
€97,814
Жилой комплекс Многоэтажный жилой комплекс в районе Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€170,000
Вы просматриваете
Новый проект возле парка и реки в Газипаше
Алания, Турция
от
€109,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый проект в центре популярного района Махмутлар
Жилой комплекс Новый проект в центре популярного района Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€122,500
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 94 м2. Расстояние до моря 1 300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры.И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При этом не стоит забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой квартал Эксклюзивный проект в Каргыджаке
Жилой квартал Эксклюзивный проект в Каргыджаке
Махмутлар центр, Турция
от
€110,000
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект с собственной инфраструктурой. Расположенный в красивом и уютном районе Каргыджак, на расстояние 2500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три четырёхэтажных блока с закрытой объединённой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Каргыджак — это самый восточный район Алании, в окружении гор и сосновых лесов с одной стороны, и Средиземного моря с другой. Данный район граничит с Махмутларом, отличается тишиной и спокойствием, широкими пляжами, зелеными холмами с панорамой на море. Занимаемая территория резиденции составит 9765 м2. Количество квартир — 48. Дата начала строительства — 01.05.2023 Дата окончания строительства — 30.12.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 52 м2 Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 104 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Эксклюзивный проект в Каргыджаке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Фитнес-центр Турецкая баня Детская игровая площадка Детская площадка Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор Расстояние до моря: 2500 метров   О районе: Каргыджак — это небольшой курортный район, который находится всего в 3 км от Махмутлара и в 15 км к востоку от Аланьи. Каргыджак является одним из самых популярных туристических мест Алании в окружении лесов, гор и апельсиновых и банановых садов и тихих пляжей. Здесь, также, расположен древний город Седра. Погодные условия в Каргыджаке великолепные. Сезон прекрасной погоды длится до 9 месяцев, что позволит Вам, на протяжении длительного времени в течении года, наслаждаться солнечными днями и песчаными пляжами Каргыджака.
Многоквартирный жилой дом Beyoglu Istanbul Residence
Многоквартирный жилой дом Beyoglu Istanbul Residence
Мраморноморский регион, Турция
от
€694,765
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Жилой проект, характеризующийся уникальными археологическими архитектурными моделями, относящимися к османской эпохе. Торговая дорожка длиной 550 метров включает в себя различные бренды. Стратегическое расположение в районе Бейоглу в центре Стамбула, недалеко от площади Таксим. 7 офисные здания, которые предоставляют лучшие коммерческие услуги. Все преимущества «зеленой» архитектуры, выпущенные Советом по экологическому строительству
Realting.com
Перейти