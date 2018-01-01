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Элитный ЖК на стадии строительства в стремительно развивающемся районе

Аванос, Турция
от
€211,375
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Алтынташ - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 77 до 120 м2. Расстояние до моря 5,8 км.Алтынташ – стремительно развивающийся и крайне перспективный микрорайон Анталии, входящий в популярный район Аксу.Одним из главных преимуществ района является удобство расположения: поблизости находятся аэропорт, лучшие пляжи Анталии и чистое море. А удобная транспортная развязка позволяет быстро добираться в любой район города.До аэропорта Анталии всего 1,5 км. Это соседство не делает район шумным, поскольку самолеты пролетают не над ним, а параллельно границе микрорайона. Расстояние до песчаных пляжей Лара и Кунду составляет 2.5 км. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии среди туристов.Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату. В радиусе 5-20 км от района расположено 120 лучших пятизвездочных отелей Анталии, 10 из которых попали в ТОП-100 отелей мира. Поскольку микрорайон находится в процессе развития, а городской муниципалитет активно вкладывает средства в его благоустройство, жители района пользуются инфраструктурой соседних районов Лара и Муратпаша. Крупный торговый центр Терра Сити расположен в 7 км от Алтынташ, Agora, Ikea и Metro - в 6.5 км, ТРЦ Mall Of Antalya – в 4.5 км.В 20 км от микрорайона находится «The Land of Legends» – самый крупный тематический парк развлечений Турции с собственным рестораном, аквапарком, и программой представлений, которые не оставят равнодушным даже опытного туриста.Алтынташ – единственный приближенный к морю район, в пределах которого не застроены крупные участки земли. Это дает возможность для создания просторных, ликвидных и жилых комплексов с собственными аквапарками, спа-зонами, ресторанами и т.д.Многие проекты района разработаны ведущими архитекторами Турции. Поэтому в пределах Алтынташ находятся самые современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой и дизайном.В основу проектирования многоквартирных домов заложено использование передовых технологий строительства, а также стремление к максимальному комфорту. Выгодное территориальное расположение, близость лучших отелей мира, шикарных песчаных пляжей и чистого моря способствует росту стоимости недвижимости в микрорайоне, а также делает его привлекательным для жизни, отдыха и размещения капитала.Недвижимость в Алтынташ подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Элитный ЖК на стадии строительства в стремительно развивающемся районе
Аванос, Турция
от
€211,375
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Oba Oasis расположен в районе Оба, всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим. Широкие ухоженные зеленые улицы, дома не выше 5-ти этажей. Cам комплекс состоит из 11 пятиэтажных блоков. На территории два больших открытых бассейна (взрослый и детский), зимний бассейн, детская и спортивная площадки, теннисный корт и много другое. Пляж находится всего в 600 метрах от комплекса, до исторической части города 2 км по живописной набережной. Вокруг комплекса растут апельсиновые сады. Аэропорт в 40 и 145 километрах. Комплекс с закрытой территорией, охраной и видеонаблюдением 7/24. Вы можете не волноваться за своих детей, гуляющих на территории комплекса. В шаговой доступности гипермаркет Metro, строительный и хозяйственный гипермаркет Koctas, сетевые продуктовые магазины, городская больница, школы и детские сады. Автобусное сообщение развито хорошо, остановки в 2х минутах от комплекса. Приобретая недвижимость в комплексе Oba Oasis вы присоединяетесь к семье счастливых обладателей квартир в центре города со своим зеленым оазисом. большой открытый бассейндетский бассензимний бассен (подогреваемый)фитнес залсаунатурецая баня (хамам)теннисные кортсад с ланшафтным дизайномохранавидео наблюдениесобственная огороженная автостоянкагенератор   
Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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English, Русский
Жилой комплекс Стильные апартаменты в уютном жилом комплексе - район Джикджилли
Жилой комплекс Стильные апартаменты в уютном жилом комплексе - район Джикджилли
Аванос, Турция
от
€155,000
Год сдачи 2023
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Алании – район Джикджилли.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 61 до 141,5 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Новая недвижимость в Джикджиллы подойдёт тем, кто хотел бы жить в центре, но подальше от отелей и потока туристов. Этот небольшой район находится в центральной Аланье, начинается в 400 м от моря, тянется на 2 км в сторону гор от главной трассы. А вдоль нее расположены основные объекты инфраструктуры города – самый большой супермаркет сети Мигрос, а также ТРЦ Аланиум и Метро в соседней Обе. Недалеко и большая городская больница. Кроме обширной инфраструктуры, район Джикджилли отличается уютными красивыми улочками и роскошными комплексами, здесь много парковых зон. За трассой много свободных участков, здесь строятся и в перспективе появятся новые резиденции люкс класса. Нижняя часть района вся застроена, встречаются как простые турецкие дома, так и резиденции. Удобный район для отдыха и жизни, все необходимое рядом, в пешей доступности. 
Застройщик
Stay Property
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Жилой комплекс Квартиры различных планировок в районе Дёшемеалты, Анталия
Жилой комплекс Квартиры различных планировок в районе Дёшемеалты, Анталия
Аванос, Турция
от
€115,640
Год сдачи 2024
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 220 м2. Расстояние до моря 17 км.Район Анталии Дёшемеалты расположен в 20 км от центра города возле государственной автомагистрали. Близость гор, чистый воздух и единение с природой придают району особое очарование. До недавнего времени население района занималось сельским хозяйством, а их главным источником дохода было знаменитое ковроткачество. В современных реалиях местные жители изменили род деятельности и приступили к строительству вилл, приобретение которых возможно совместно с правом собственности на землю. Несмотря на свою удаленность от побережья, район богат уникальными достопримечательностями. Одной из них является пещера Коджаин, открытая в 199 году. Сталактиты и сталагмиты, причудливые повороты и 633 м, доступные для исследований этого чуда природы. Экскурсия по пещере занимает не меньше часа.Национальный парк Гюллюк заслуживает не меньшего внимания. На его территории произрастают 680 видов растений, часть из которых растут исключительно в Турции. На территории парка обитают 113 видов птиц, а также множество диких животных: лани, рыси, барсуки, куницы, дикие козы, олени, кролики и кабаны. На вершине горы Гюллюк построен древний город Термессос, включенный в список наследия ЮНЕСКО. Руины города хорошо сохранились благодаря окружающему его хвойному лесу. В отличном состоянии гимназия, кладбище с изысканными гробницами, театр, рассчитанный на 5 000 человек, и 6 храмов разных размеров. По легенде в одном из храмов поклонялись Зевсу, а в другом - его дочери, богине Артемиде. Близость гор, размеренный ритм жизни района, строительство вилл, продажа которых осуществляется вместе с участком земли, делают район максимально привлекательным с точки зрения покупки инвестиционной недвижимости.Недвижимость в Дёшемеалты подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Застройщик
Stay Property
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