Новые апартаменты и смежные виллы в районе Эсентепе, 100 м до моря

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В жилом комплексе представлены апартаменты 1+0, 1+1, 2+1, а также виллы планировкой 3+1 различных типов. Площадь апартаментов от 39 до 108 м2. Площадь вилл от 127 до 330 м2. Расстояние до моря 100 метров.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Параметры объекта
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция
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Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 63 до 157 квадратных метров. Расстояние до моря 3000 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 42 квартир с различными планировками:
Апартаменты с 1 спальней — 36 шт
Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 6 шт
Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: сауна, трансфер до пляжа, баскетбольная площадка, теннисный корт, генератор, детская игровая комната.
Расположение и объекты поблизости
Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Аланьи. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.
Проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Аланьи и в 2,17 км от пляжа Incekum. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.