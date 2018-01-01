Проект шикарных вилл и квартир от одного из лучших застройщиков Кипра

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 41 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Параметры объекта
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция
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Soho SUNGATE - элитный жилой комплекс в центре популярного района Аланьи Махмутлар. Расположен в 400 метрах от Средиземного моря.
В здание 9 этажей. В строительстве используют только качественные материалы и эстетику в деталях. В дизайне лаконичные детали, спокойные тона, панорамные окна и стеклянные балконы, что предает легкость конструкции. Общая площадь участка 1.127 кв.м.
Квартиры представлены: 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная, 3+1 три спальни и гостиная. Из каждой квартиры открывается панорамный и завораживающий вид на горы и Средиземное море.
Инфраструктура:
- Лобби;
- Открытый бассейн;
- Детский открытый бассейн;
- Крытый подогреваемый бассейн;
- Зона отдыха c шезлонгами;
- Сауна;
- Фитнес;
- Комната для пилатеса и йоги;
В шаговой доступности находятся магазины, кафе и рестораны, фитнес клуб, аптеки.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок в комплексе!
В престижном районе Бюуюкхасбахче считающимся одним из лучших элитных районов Алании строится проект, который состоит из 4 блоков и 40 квартир. Территория проекта составляет 5600м2. Двухуровневые квартиры с террасой и выходом в собственный сад. Удобная локация, хорошая транспортная развязка, со всех сторон квартир открывается панорамный вид на море и крепость Алании. Территория перед проектом будет облагорожена, а также неподалеку будет зеленый парк муниципалитета города Алании.
Начало строительства сентябрь 2022 год, завершение декабрь 2023 год.
Жилой комплекс Nobby Suite
Новый жилой комплекс расположен в самом сердце Аланьи и состоит из 24 квартир. Идеальный вариант для проживания, отдыха или инвестирования!
Расстояние до моря:550m
Преимущества
Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property
Высота потолков - 2,95 метра
Комплекс идеально подходит как для постоянного проживания, так и отдыха и инвестирования
Великолепная локация в самом сердце Аланьи: вся городская инфраструктура и достопримечательности в двух шагах
Разработка проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном
Широкая инфраструктура на территории, включающая открытый и крытый бассейны, сауну, детскую игровую комнату, тренажерный зал, лобби
Характеристики квартир
Жилой комплекс состоит из одного пятиэтажного жилого блока и 24 квартир. Все квартиры отличаются безукоризненной качественной отделкой, имеют высокие потолки, а планировки грамотно продуманы для функционального использования и комфортного проживания. В стоимость включено:
Панорамное остекление. Окна: двойной стеклопакет, алюминиевый профиль
Стальные входные двери с тройной степенью защиты
Ламинированные межкомнатные двери
Покрытие пола: керамическая плитка
Покрытие стен: моющаяся краска
Кухонный гарнитур: МДФ
Гранитная столешница
Высококачественная сантехника в санузлах
Душевые кабины
Проточный электрический водонагреватель
Инфраструктура
Наличие в жилых комплексах объектов инфраструктуры для отдыха и комфортабельного проживания является стандартом качества Nordic Property Construction. В проекте Nobby Suite инфраструктура представлена следующими элементами:
Открытый плавательный бассейн
Тренажерный зал
Сауна
Римская парная
Крытый бассейн с подогревом
Лобби
Бильярд
Детская игровая комната
Генератор
Лифт
Видео наблюдение 24/7
Спутниковое ТВ