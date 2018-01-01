  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Вилла 2+1 в роскошном проекте, 200 м от песчаного пляжа

Вилла 2+1 в роскошном проекте, 200 м от песчаного пляжа

Аванос, Турция
от
€369,943
;
9
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Выставлена на продажу вилла на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Планировка виллы 2+1, общая площадь 100 м2, расстояние до моря 200 метров. Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Akbuk Sea View Villa
Didim, Турция
от
€430,500
Вилла Luxury Triplex Villas,Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,00 млн
Вилла Элитная вилла в современном курортном городе
Махмутлар центр, Турция
от
€730,280
Вилла Вилла 4+1 в комплексе на берегу моря - Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€982,659
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Махмутлар центр, Турция
от
€350,000
Вы просматриваете
Вилла 2+1 в роскошном проекте, 200 м от песчаного пляжа
Аванос, Турция
от
€369,943
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Greenhill Villa
Вилла Greenhill Villa
Didim, Турция
от
€460,000
Застройщик: Polat Group
4-Спальня Отдельная Вилла На Продажу в Есильтепе-Холидей Дом в Дидиме эсильтепе находится в 15 км от центра Дидима, в 8 км от озера Бафа, в 10 км от Акбука и в 5 км от пляжа Февзипаса. Благодаря своей увлекательной природе, это одно из мест, где царит тишина, могут расти оливковые деревья, различные цветы и все природные растения. Расположенная в Есильтепе Дидим, в 1 часе и 30 минутах от аэропортов Бодрума и Измира, эта отличная вилла с 4 спальнями предлагается на продажу. Он обеспечивает комфортную среду, где вы можете дышать с его большим садом и 700 квадратных метров земли для тех, кто хочет жить в Дидиме для летней резиденции и круглый год. Вы будете наслаждаться видом на всю природу Есильтепе из сада и 3 балконами отдельно стоящей виллы с 4 спальнями. Когда вы войдете в сад великолепной виллы через ворота сада, вас встретит его частный бассейн, камелия и большая частная солнечная терраса, а также ландшафтную зону и недавно посаженные небольшие сосны и пальмы. С точки зрения безопасности сад окружен стеной, и все окна работают с электрической системой затвора. Гостиная и кухня спроектированы отдельно в этой вилле, с напольной плиткой в сером, глянцевых настенных красках в светлых тонах, и стильное и ярко оформленное настенное искусство для раздела ТВ-блока. Двери виллы белые, открытая кухня отделена от гостиной, а кухонные шкафы яркие с качественным мастерством и цветом. В садовую веранду можно попасть отдельно от кухни и гостиной. Внутренние лестницы виллы широкие, а полезные промежуточные коридоры просторные. Есть 2 семейные общие ванные комнаты, одна ванная комната и один туалет, изготовленные из качественных материалов и чистого изготовления. Вилла с интеллектуальной системой предлагается для продажи с гардеробной, подогревом пола, парковкой и автоматической системой орошения в саду. Если вы хотите испытать как праздничную жизнь, так и деревенскую жизнь с ее отдаленным садом в толпе города, эта вилла в Есильтепе - это место для вас. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС  ОБ АКБУКЕ Акбук - одна из скрытых жемчужин Турции, расположенная на юго-западном побережье Эгейского моря. Город прекрасно расположен в красивом заливе, окруженном защищенными сосновыми лесами и оливковыми рощами. Акбук - это небольшой город, который продолжает развиваться благодаря тщательному планированию и имеет удивительный залив, где вы можете слушать тишину и наблюдать закат. Это всего в 20 минутах езды от хорошо известного курорта Алтинкум, и менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Бодрум. Акбук также имеет самое высокое соотношение кислорода и самую низкую влажность в Турции. Это сделало бы Акбук идеальным местом для покупки недвижимости для людей, страдающих от проблем со здоровьем, таких как астма, ревматизм и диабет. Как рекомендует врач, живу в районе Акбук. Вид на море и горы, окружающие Акбук, захватывает дух, а морской бриз и мягкие песчаные пляжи идеально подходят для жаркого летнего дня. В сочетании с доступной местной кухней и непрекращающимся гостеприимством местных жителей, Акбук оставит неизгладимое впечатление у тех, кто посещает. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
Karaabduelbaki, Турция
от
€962,271
Площадь 411 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной природой и уникальной концепцией каменного дома в районе Акмеше Коджаэли. Наши виллы представляют собой дуплекс 5 + 1 с жилой площадью 411 м2 и садом площадью от 129 м2 до 441 м2. В нашем проекте есть круглосуточная охрана и парковка, так же во всех наших виллах есть отдельный открытый бассейн и площадка для барбекю. Кроме того, в качестве общих социальных зон есть крытый бассейн, фитнес-центр, хаммам, сауна, сады для хобби, камелии и пруд. Все спальни на наших виллах являются Мастер-класс спальнями, и во всех наших виллах есть настоящие камины. Дизайн интерьера и удобная архитектура в соответствии с концепцией каменного дома открывают перед вами двери деревенской жизни.
Вилла Виллы на двух хозяев на стадии строительства в масштабном проекте
Вилла Виллы на двух хозяев на стадии строительства в масштабном проекте
Аванос, Турция
от
€167,631
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые виллы в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе на продажу представлены пентхаусы 2+1 площадью 78,4 и 86 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море.В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Realting.com
Перейти