Вилла 2+1 в роскошном проекте, 200 м от песчаного пляжа

Didim, Турция

от €460,000

4-Спальня Отдельная Вилла На Продажу в Есильтепе-Холидей Дом в Дидиме эсильтепе находится в 15 км от центра Дидима, в 8 км от озера Бафа, в 10 км от Акбука и в 5 км от пляжа Февзипаса. Благодаря своей увлекательной природе, это одно из мест, где царит тишина, могут расти оливковые деревья, различные цветы и все природные растения. Расположенная в Есильтепе Дидим, в 1 часе и 30 минутах от аэропортов Бодрума и Измира, эта отличная вилла с 4 спальнями предлагается на продажу. Он обеспечивает комфортную среду, где вы можете дышать с его большим садом и 700 квадратных метров земли для тех, кто хочет жить в Дидиме для летней резиденции и круглый год. Вы будете наслаждаться видом на всю природу Есильтепе из сада и 3 балконами отдельно стоящей виллы с 4 спальнями. Когда вы войдете в сад великолепной виллы через ворота сада, вас встретит его частный бассейн, камелия и большая частная солнечная терраса, а также ландшафтную зону и недавно посаженные небольшие сосны и пальмы. С точки зрения безопасности сад окружен стеной, и все окна работают с электрической системой затвора. Гостиная и кухня спроектированы отдельно в этой вилле, с напольной плиткой в сером, глянцевых настенных красках в светлых тонах, и стильное и ярко оформленное настенное искусство для раздела ТВ-блока. Двери виллы белые, открытая кухня отделена от гостиной, а кухонные шкафы яркие с качественным мастерством и цветом. В садовую веранду можно попасть отдельно от кухни и гостиной. Внутренние лестницы виллы широкие, а полезные промежуточные коридоры просторные. Есть 2 семейные общие ванные комнаты, одна ванная комната и один туалет, изготовленные из качественных материалов и чистого изготовления. Вилла с интеллектуальной системой предлагается для продажи с гардеробной, подогревом пола, парковкой и автоматической системой орошения в саду. Если вы хотите испытать как праздничную жизнь, так и деревенскую жизнь с ее отдаленным садом в толпе города, эта вилла в Есильтепе - это место для вас. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ОБ АКБУКЕ Акбук - одна из скрытых жемчужин Турции, расположенная на юго-западном побережье Эгейского моря. Город прекрасно расположен в красивом заливе, окруженном защищенными сосновыми лесами и оливковыми рощами. Акбук - это небольшой город, который продолжает развиваться благодаря тщательному планированию и имеет удивительный залив, где вы можете слушать тишину и наблюдать закат. Это всего в 20 минутах езды от хорошо известного курорта Алтинкум, и менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Бодрум. Акбук также имеет самое высокое соотношение кислорода и самую низкую влажность в Турции. Это сделало бы Акбук идеальным местом для покупки недвижимости для людей, страдающих от проблем со здоровьем, таких как астма, ревматизм и диабет. Как рекомендует врач, живу в районе Акбук. Вид на море и горы, окружающие Акбук, захватывает дух, а морской бриз и мягкие песчаные пляжи идеально подходят для жаркого летнего дня. В сочетании с доступной местной кухней и непрекращающимся гостеприимством местных жителей, Акбук оставит неизгладимое впечатление у тех, кто посещает. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС