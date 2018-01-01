Вилла 4+1 в комплексе на берегу моря - Северный Кипр

Предлагаем вам новую виллу на Северном Кипре – район Гирне.Планировка виллы 4+1, общая площадь 210 м2, расстояние до моря 150 метров.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
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HP9 Hürrem Sultan Konakları - комплекс расположен в Конии. Окружен современной инфраструктурой, архитектурой и ландшафтными видами.
Комплекс состоит из 14 вилл с современной архитектурой общей площадью 3 800 кв.м. Комплекс обладает ландшафтными зонами, озеленением, парками, бассейном и закрытой территорией.
Виллы представлены планировкой 3+1 три спальни и гостиная. Площадью 263 кв.м. В чистовой отделке, со встроенной дизайнерской кухней и ванной комнатой.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Отделения банка;
- Фитнес-клуб;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения.
Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций! Виллы находятся в спокойном районе Конии, что позволяет быть подальше от городской суеты, но обладает всей необходимой современной архитектурой.
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- эксклюзивная недвижимость;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
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RICHMOND VILLAS - инвестиционный комплекс вилл премиум класса в Каргыджаке (Алания).
Каждая вилла будет иметь:
- частную, закрытую от посторонних глаз, территорию и систему безопасности;
- частный бассейн с джакузи, оснащённый системой подогрева;
- систему «умный дом»;
- полы с подогревом;
- собственную центральную систему отопления и кондиционирования;
- управляющую компанию по предоставлению различного рода сервиса;
- гидроизоляцию и систему автоматического полива земли;
- частный гараж на 2, 3 парковочных места и многое другое.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Каргыджак известен своей красивой природой, потрясающими видами, прекрасными белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Это идеальное место для отдыха в Турции, так как в этом районе есть почти все. Район популярен своей спокойной гармоничной природной атмосферой, не нарушаемой туристами. В центре района находится множество магазинов, супермаркетов, кафе, ресторанов и всего, что может понадобиться для жизни.
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Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 2+1 в вилле на двух хозяев на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Площадь апартаментов 106 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.