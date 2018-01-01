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Вилла 4+1 в комплексе на берегу моря - Северный Кипр

Аванос, Турция
от
€978,136
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О комплексе

Предлагаем вам новую виллу на Северном Кипре – район Гирне.Планировка виллы 4+1, общая площадь 210 м2, расстояние до моря 150 метров.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Вилла 4+1 в комплексе на берегу моря - Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€978,136
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! HP9 Hürrem Sultan Konakları - комплекс расположен в Конии. Окружен современной инфраструктурой, архитектурой и ландшафтными видами. Комплекс состоит из 14 вилл с современной архитектурой общей площадью 3 800 кв.м. Комплекс обладает ландшафтными зонами, озеленением, парками, бассейном и закрытой территорией. Виллы представлены планировкой 3+1 три спальни и гостиная. Площадью 263 кв.м. В чистовой отделке, со встроенной дизайнерской кухней и ванной комнатой. Инфраструктура: - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка; - Фитнес-клуб; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения. Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций! Виллы находятся в спокойном районе Конии, что позволяет быть подальше от городской суеты, но обладает всей необходимой современной архитектурой. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
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Вилла Вилла на двух хозяев в новом проекте на Северном Кипре
Вилла Вилла на двух хозяев в новом проекте на Северном Кипре
Аванос, Турция
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€304,949
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 2+1 в вилле на двух хозяев на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Площадь апартаментов 106 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
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