Вилла 4+1 в комплексе на берегу моря - Северный Кипр

Махмутлар центр, Турция

от €1,10 млн

310 м² 1

Сдача в: 2023

Элегантная вилла с семейной концепцией с потрясающим месторасположением! Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. -Подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. RICHMOND VILLAS - инвестиционный комплекс вилл премиум класса в Каргыджаке (Алания). Каждая вилла будет иметь: - частную, закрытую от посторонних глаз, территорию и систему безопасности; - частный бассейн с джакузи, оснащённый системой подогрева; - систему «умный дом»; - полы с подогревом; - собственную центральную систему отопления и кондиционирования; - управляющую компанию по предоставлению различного рода сервиса; - гидроизоляцию и систему автоматического полива земли; - частный гараж на 2, 3 парковочных места и многое другое. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Каргыджак известен своей красивой природой, потрясающими видами, прекрасными белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Это идеальное место для отдыха в Турции, так как в этом районе есть почти все. Район популярен своей спокойной гармоничной природной атмосферой, не нарушаемой туристами. В центре района находится множество магазинов, супермаркетов, кафе, ресторанов и всего, что может понадобиться для жизни. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!