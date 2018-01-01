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Высотная резиденция недалеко от побережья и автомагистралей, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€242,400
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20
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на море и острова.

Резиденция располагает бассейном, парковкой, фитнес-центром.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 15 км
  • Больница - 2 км
  • Лес Айдос - 2 км
  • Автомагистрали Е5 и ТЕМ - 1 км
  • Побережье - 2 км
  • Станция метро Картал - 1 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Высотная резиденция недалеко от побережья и автомагистралей, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€242,400
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