Высотная резиденция недалеко от побережья и автомагистралей, Стамбул, Турция

Первый в Турции жилой комплекс с уникальной экосистемой расположился в самом центре района Топкапы, европейской части Стамбула.
Проект состоит из 16 жилых блоков, от пяти до пятнадцати этажей каждый. Всего 1441 квартира, планировками от 1+1 до 5+1. От 78 до 232 кв.м. В каждой квартире есть либо балкон, либо терраса, либо сад.
Объект строится с использованием натуральных, экологически чистых материалов. Отдельно отметим нетипичную высоту потолков - 3.05м. Что визуально добавляет пространства и “воздуха”. Также как и раздвижные стеклянные межкомнатные двери.
Район Топкапы - историческое сердце Стамбула. Жилой комплекс окружен медицинскими и образовательными учреждениями, торговыми и бизнес центрами. Близость к остановкам общественного транспорта - еще один весомый плюс.
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 43,4 до 190 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе. Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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JASMINE PARK - новый жилой комплекс в районе Оба, Аланья.
Оба - один из престижных районов Алании. Здесь находится государственная клиника, множество частных клиник, супермаркеты и торговые центры «Аланиум», «Метро», «Кочташ» и т.д, банки, школы и детские сады, парки, спортивные площадки.
Инфраструктура:
- Бассейн;
- Зоны отдыха;
- Площадка для барбекю;
- Парковка;
- Фитнес-центр;
- Сауна;
- Детская игровая площадка;
- Лифт;
- Видеонаблюдение;
- Круглосуточная охрана.
Расположение:
Расстояние до моря - 5 км.
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