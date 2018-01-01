  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Каргыджак

Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Каргыджак

Аванос, Турция
от
€145,000
;
12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 63 до 157 квадратных метров. Расстояние до моря 3000 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Villa Rabbit Hill
Аванос, Турция
от
€550,000
Жилой комплекс Viamar Lily
Yesilkoey, Турция
от
€151,248
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Каракокали, Турция
от
€144,000
Жилой квартал Жилой комплекс класса люкс - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€109,500
Жилой комплекс Referans Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от
€301,837
Вы просматриваете
Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Каргыджак
Аванос, Турция
от
€145,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс в Авсалларе от собственника
Жилой комплекс в Авсалларе от собственника
Авсаллар, Турция
от
€99,683
Сдача в: 2023
г.Аланья район Авсаллар, ЖК Carmel Twins квартира 14, Блок A Квартира 1+1 • Площадь: 44 м2 • 3 этаж / 9 этажное здание / • Чистовая отделка • Встроенная кухня • Сан.узел - 1 • Балкон – 1 • Юго-Западная • Вид на море • Расстояние от моря – 1,4 км. • Шатл до моря, Фитнес центр, Открытая/Закрытая детская площадка, Открытая парковка, Генератор, Открытый бассейн, Крытый бассейн, Детский бассейн, Аквапарк, Сауна, Турецкая баня, Парная, Джакузи, Массажная, Видеонаблюдение, Консьерж, Беседка/Барбекю, Шахматы на площадке. • Инфраструктура: Комплекс расположен в 200 метрах от центра Авсаллара, в шаговой доступности магазин, школы, рынки, кафе, кофейни, рестораны, бары, остановки общественного транспорта и пляж. Окончание строительства декабрь 2023 года.
Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Жилой комплекс MASLAK FAMILY FLATS
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,15 млн
Агентство: EOS Turkey Property
  Проект правительственной гарантии и концепции семьи в новом центре Стамбула обеспечивает вам легкий доступ к бизнес-центрам, достопримечательностям, лесным и развлекательным залам. В нескольких шагах от торгового центра Vadistanbul, метро, бизнес-центра Maslak, стадиона Галатасарай.
Жилой комплекс Новые квартиры в уютном ЖК с инфраструктурой - район Тюрклер
Жилой комплекс Новые квартиры в уютном ЖК с инфраструктурой - район Тюрклер
Аванос, Турция
от
€105,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тюрклер - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 48 до 94 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Известный по роскошным отелям, Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться. В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Realting.com
Перейти