Новые квартиры в центре района Махмутлар

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 219 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 3+1 с отдельной кухней, общая площадь 168 м2, а расстояние до пляжа 600 метров.Проект будет сдан в мае 2024 года.Недвижимость в Махмутларе оптимально подойдет для отдыха и жизни как семьям с детьми, так и молодежи. Но особенно район полюбился пенсионерам из стран СНГ. Ведь именно здесь не ощущается языковой барьер – вывески и меню в ресторанах все на русском языке.Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи на 14 км, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха, строится большой торговый центр, два раза в неделю проходят турецкие фермерские базары, много ресторанов, магазинов, бутиков, и на каждом шагу есть супермаркеты.Вся береговая линия Махмутлара занята многочисленными пляжами. Вдоль набережной и внутри района есть велосипедные дорожки. Много парков, спортивных и детских площадок. Махмутлар отличается простым планированием — 3 главные улицы идут параллельно морю, мало вероятности потеряться. Компактный, обжитый район с насыщенной инфраструктурой.
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Viamar Daisy - новый современный проект, расположенный в Аксу, Анталия. Все резиденции имеют вид на бассейн, парк и зеленую зону.
Аксу - один из самых быстроразвивающихся курортных районов Анталии. В этом районе есть все элементы природной красоты и высочайший уровень обслуживания во всех заведениях инфраструктуры. Аксу подходит для семейного и молодежного отдыха.
Особенности комплекса:
- Летние открытые бассейны для взрослых и детей;
- Зимние крытые бассейны для взрослых и детей;
- Банные комнаты;
- Турецкая баня;
- Индивидуальные массажные кабинеты;
- Джакузи;
- Тренажерные залы;
- Детские игровые площадки с различными играми и для всех возрастов;
- Зона барбекю;
- Крытый гараж для автомобилей комплекса;
- Охрана;
- Видеонаблюдение.
Местоположение проекта:
- 4 км от аэропорта Анталии.
- 5 км от торгового центра Анталии.
- 6 км от торгового центра AGORA.
- 5 км от песчаного пляжа Лара.
- 500 метров от автовокзала.
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Elegant Green Valley - малоэтажный жилой комплекс расположен в районе Паяллар, пригорода Алании. Район Паяллар является прибрежным, расположен на расстоянии 14 км от центра Алании.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Фитнес-зал;
- Сауна;
- Детская площадка/ детская комната;
- Зона барбекю;
- Настольный теннис;
- 24/7 видеонаблюдение;
- Парковка.
Расположение:
- Море и пляж: 1200 м
- Аэропорт Газипаша: 50 км.
- Аэропорт Анталии: 100 км.
- Центр Аланьи: 14 км.
Почему выгодно работать с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
- Поможем с переездом.
- Покажем объект лично в Турции или онлайн.
- Поможем с получением статуса резидента.
- Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей.
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