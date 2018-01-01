Новые квартиры в центре района Махмутлар

Yesilkoey, Турция

от €137,068

60 м² 1

Сдача в: 2023

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Viamar Daisy - новый современный проект, расположенный в Аксу, Анталия. Все резиденции имеют вид на бассейн, парк и зеленую зону. Аксу - один из самых быстроразвивающихся курортных районов Анталии. В этом районе есть все элементы природной красоты и высочайший уровень обслуживания во всех заведениях инфраструктуры. Аксу подходит для семейного и молодежного отдыха. Особенности комплекса: - Летние открытые бассейны для взрослых и детей; - Зимние крытые бассейны для взрослых и детей; - Банные комнаты; - Турецкая баня; - Индивидуальные массажные кабинеты; - Джакузи; - Тренажерные залы; - Детские игровые площадки с различными играми и для всех возрастов; - Зона барбекю; - Крытый гараж для автомобилей комплекса; - Охрана; - Видеонаблюдение. Местоположение проекта: - 4 км от аэропорта Анталии. - 5 км от торгового центра Анталии. - 6 км от торгового центра AGORA. - 5 км от песчаного пляжа Лара. - 500 метров от автовокзала. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Звоните или пишите, проконсультируем бесплатно, расскажем все о самых выгодных объектах в Турции!