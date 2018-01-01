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Новые квартиры в центре района Махмутлар

Yaylali, Турция
от
€149,400
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 219 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Новые квартиры в центре района Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€149,400
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 3+1 с отдельной кухней, общая площадь 168 м2, а расстояние до пляжа 600 метров.Проект будет сдан в мае 2024 года.Недвижимость в Махмутларе оптимально подойдет для отдыха и жизни как семьям с детьми, так и молодежи. Но особенно район полюбился пенсионерам из стран СНГ. Ведь именно здесь не ощущается языковой барьер – вывески и меню в ресторанах все на русском языке.Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи на 14 км, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха, строится большой торговый центр, два раза в неделю проходят турецкие фермерские базары, много ресторанов, магазинов, бутиков, и на каждом шагу есть супермаркеты.Вся береговая линия Махмутлара занята многочисленными пляжами. Вдоль набережной и внутри района есть велосипедные дорожки. Много парков, спортивных и детских площадок. Махмутлар отличается простым планированием — 3 главные улицы идут параллельно морю, мало вероятности потеряться. Компактный, обжитый район с насыщенной инфраструктурой.
Жилой комплекс Viamar Daisy
Жилой комплекс Viamar Daisy
Yesilkoey, Турция
от
€137,068
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Viamar Daisy - новый современный проект, расположенный в Аксу, Анталия. Все резиденции имеют вид на бассейн, парк и зеленую зону. Аксу - один из самых быстроразвивающихся курортных районов Анталии. В этом районе есть все элементы природной красоты и высочайший уровень обслуживания во всех заведениях инфраструктуры. Аксу подходит для семейного и молодежного отдыха. Особенности комплекса: - Летние открытые бассейны для взрослых и детей; - Зимние крытые бассейны для взрослых и детей; - Банные комнаты; - Турецкая баня; - Индивидуальные массажные кабинеты; - Джакузи; - Тренажерные залы; - Детские игровые площадки с различными играми и для всех возрастов; - Зона барбекю; - Крытый гараж для автомобилей комплекса; - Охрана; - Видеонаблюдение. Местоположение проекта: - 4 км от аэропорта Анталии. - 5 км от торгового центра Анталии. - 6 км от торгового центра AGORA. - 5 км от песчаного пляжа Лара. - 500 метров от автовокзала. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Звоните или пишите, проконсультируем бесплатно, расскажем все о самых выгодных объектах в Турции!
Жилой комплекс ELEGANT GREEN VALLEY
Жилой комплекс ELEGANT GREEN VALLEY
Payallar, Турция
от
€141,000
Площадь 95–135 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Elegant Green Valley - малоэтажный жилой комплекс расположен в районе Паяллар, пригорода Алании. Район Паяллар является прибрежным, расположен на расстоянии 14 км от центра Алании. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Фитнес-зал; - Сауна; - Детская площадка/ детская комната; - Зона барбекю; - Настольный теннис; - 24/7 видеонаблюдение; - Парковка. Расположение: - Море и пляж: 1200 м - Аэропорт Газипаша: 50 км. - Аэропорт Анталии: 100 км. - Центр Аланьи: 14 км. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
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