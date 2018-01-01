Приватный комплекс класса люкс с уникальной концепцией

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1. Площадь апартаментов от 45 до 129 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Параметры объекта
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция
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Предлагаются апартаменты с видом на море и горы.
Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, игровой комнатой, кафе.
Окончание строительства - март 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Стенные шкафы
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
Гавань - 17 км
Аэропорт - 103 км
Торговый центр - 20 км
Предлагаются просторные современные виллы с живописным видом на окрестности, парковкой и бассейном с подогревом.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом (на дистанционном управлении)
Высококачественный паркет
Автоматические ставни
Расположение и объекты поблизости
Университет - 5,8 км
Ближайший пляж - 4,3 км
Ближайший магазин - 70 метров
Остановка общественного транспорта - 400 метров
Новый аэропорт Стамбула - 94 км
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы 2+1 Авсалларе.Площадь апартаментов 105 м2. Расстояние до моря 960 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.