Новостройка в экологичном районе Алании - Газипаша

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 106 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика.
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 42,5 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 250 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!
Этот курортный городок расположен на самом юге страны, в западной части Средиземноморья, на берегу Анатолийского залива. Это сказочный цветок, распустившийся у подножья красивейших Торосских гор. Горная гряда растянулась вдоль южного побережья Средиземного моря, со всех сторон окружая Анатолийский залив. Именно в самом сердце города Аланья, собственником выставлена на продажу роскошная двухуровневая меблированная квартира 4+1. Квартира с четырьмя спальнями, большой площадью - 250м² находится на 5 этаже комплекса с небольшой, но вполне способной обеспечить комфортное проживание или отдых, инфраструктурой. Квартира продается с хорошим ремонтом, современной мебелью и бытовой техникой, как представлено на фото. Живя в этой роскошной двухуровневой квартире вы сможете наслаждаться тихой и комфортной жизнью, при этом находясь в самом центре курортного города. К вашим услугам все объекты городской и социальной инфраструктуры. Здесь сосредоточены основные исторические объекты и развлекательные заведения, множество магазинов и сувенирных лавок, аптеки и медицинские учреждения, школы и детские сады, банки и банкоматы. Для гурманов найдется большое разнообразие кафе, баров и ресторанов на любой вкус. Отличная транспортная развязка позволит вам, с легкостью, добраться до других районов. Знаменитый пляж Клеопатры расположен всего в 1000 метрах от комплекса. Квартира отлично подойдет для постоянного проживания, проведения отпуска или для сдачи в аренду.
Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраструктурой, расположенный в центре Аланьи, возле самого известного пляжа Клеопатра. Расстояние до пляжа Клеопатры — всего 450 метров. Резиденция представляет собой два пятиэтажных здания с собственной закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Комплекс находится в 2 км от центра города, торговых центров, государственных учреждений и развлекательных заведений. Каждая часть нашего проекта будет оформлена для комфорта и счастья наших дорогих клиентов.
Занимаемая территория резиденции составит 2746 м2.
Дата начала строительства — 30.12.2022
Дата окончания строительства — 30.06.2024
Планировки квартир:
Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 67 м
Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 81 м2
Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 126 м2
Двухуровневые пятикомнатные пентхаусы 4+1, площадью 212 м2
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолки
Современные межкомнатные двери
Новый комплекс 450 м от пляжа Клеопатры Алания будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Детский бассейн
Аквапарк
Бар у бассейна
Джакузи
Массажный кабинет
Сауна
Фитнес-центр
Настольный теннис
Комната отдыха
Детская площадка
Детская игровая комната
Зона для барбекю
Консьерж
Охрана 24/7
Видеонаблюдение 24/7
Открытая парковка
Парковка для велосипедов
Лифты
Генератор
О районе:
Аланья – это удивительный город, который очаровывает своей красотой, уютом и великолепной природой. Он дарит своим жителям рецепт простого счастья – море, солнце, мягкий климат и доброжелательность. Это отличный вариант для тех, кто ценит высококачественный сервис, ухоженные пляжи и насыщенную жизнь в центре города! Приобретая недвижимость в Аланье, вы получаете возможность пользоваться всеми благами центрального района и при этом оставаться рядом с природой.
Отдельное внимание стоит уделить пляжам города. Пляж Клеопатры начинается при въезде в город. И он считается одним из лучших пляжей на побережье. Широкая песчаная линия с хорошей оборудованной территорией, шезлонгами, зонтиками, водными аттракционами, кафе и всеми удобствами.