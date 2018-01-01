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Комплекс вилл с бассейнами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€787,661
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14
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О комплексе

Предлагаются просторные светлые виллы с панорамными видами, садом, парковкой, бассейном.

Комплекс будет включать:

Фаза 1: четыре виллы с 4 спальнями с видом на озеро, домашним офисом (или беседкой) на втором этаже, и винной комнатой (студией йоги/рабочей комнатой/массажной комнатой) на цокольном этаже.

Частный бассейн на каждой вилле минимум 10 метров длиной.

Земельный участок - от 446 до 531 м2. Стоимость - от 25 900 000 до 30 900 000 бат.

Фаза 2: одна 3-спальная вилла с земельным участком 366 м2 стоимостью 19 980 000 бат и четыре 4-спальных виллы с земельными участками от 400 до 475 м2 и стоимостью от 21 900 000 до 25 990 000 бат. Без цокольного этажа.

Фаза 3: возможно построить 3-, 4- или 5-спальные виллы с большим участком от 600 до 1 400 м2 - дизайн в разработке.

Возможно изменение планировки виллы по запросу клиента после подписания резервационного договора.

В комплексе будет кофе-хаус с фитнес-центром на втором этаже и детской площадкой на первом, круглосуточная охрана, обслуживание общей территории, а также за дополнительную плату можно будет заказать уборку/чистку бассейна и сада на вилле, уборку самой виллы.

Пакет мебели для 3-спальной виллы - 2 000 000 бат, для 4-спальных - 2 500 000 бат.

Также имеется опция установки солнечных батарей и системы "умный дом" за 1 250 000 бат.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Система "умный дом"
  • Кухонная бытовая техника
  • Кондиционеры
  • Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в экологически чистом месте рядом с дамбой Bang Neaw в округе Си Сунтон района Таланг провинции Пхукет. Всего в 15 минутах от пляжа Банг Тао, 10 минутах от аквапарка Blue Tree и 5 минутах от торгового центра Robinson Lifestyle Thalang. Рядом с комплексом несколько международных школ British International School Phuket (15 минут), Kajonket (7 минут), Headstart Cherngtalay Campus (открытие в августе 2023 года, 8 минут).

  • Детский сад - 2 минуты
  • Аквапарк - 5 минут
  • Международные школы - 5 минут
  • Лагуна Пхукет - 15 минут
  • Пляж Банг Тао - 15 минут
  • Гавань - 20 минут
  • Международный аэропорт - 30 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Комплекс вилл с бассейнами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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