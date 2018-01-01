Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе на пляже Най Харн, Раваи, Муанг Пхукет, Таиланд

Кондо-отель предлагает широкий спектр курортных удобств исключительно для проживающих в отеле. Удобства включают стойка регистрации и лобби, банкетный зал, сауна и спа, детский клуб, фитнес, роскошный бассейн, ресторан, услуги консьержа.Преимущества
Гарантированный доход 8% в год.
Полная меблировка по стандарту 5-звездночных отелей.Расположение и объекты поблизости
Комплекс удобно расположен всего в 45 минутах езды от международного аэропорта Пхукета на берегу 800-метровой лагуны, примыкая к пляжу. Лагуна окружена холмами, покрытыми пышными лесами, которые находятся под охраной самого южного национального парка на Пхукете.