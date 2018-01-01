  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе на пляже Най Харн, Раваи, Муанг Пхукет, Таиланд

Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе на пляже Най Харн, Раваи, Муанг Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€390,000
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Кондо-отель предлагает широкий спектр курортных удобств исключительно для проживающих в отеле. Удобства включают стойка регистрации и лобби, банкетный зал, сауна и спа, детский клуб, фитнес, роскошный бассейн, ресторан, услуги консьержа.

Преимущества

Гарантированный доход 8% в год.

Полная меблировка по стандарту 5-звездночных отелей.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс удобно расположен всего в 45 минутах езды от международного аэропорта Пхукета на берегу 800-метровой лагуны, примыкая к пляжу. Лагуна окружена холмами, покрытыми пышными лесами, которые находятся под охраной самого южного национального парка на Пхукете.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс The Panora Phuket Condominiums
Пхукет, Таиланд
от
€233,911
Жилой комплекс The Empire Tower с эксклюзивными апартаментами
Паттайя, Таиланд
от
€117,227
Жилой комплекс Wekata 3
Бан Ката, Таиланд
от
€110,372
Жилой комплекс Частная постройка
Паттайя, Таиланд
от
€263,343
Жилой комплекс Laguna Beachside
Пхукет, Таиланд
от
€804,101
Вы просматриваете
Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе на пляже Най Харн, Раваи, Муанг Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€390,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Wing Samui Condo
Многоквартирный жилой дом Wing Samui Condo
Ko Samui, Таиланд
от
€74,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Wing Samui Condo
Уникальный проект на Самуи!  Выход 10% - 12% годовых.  Функция выкупа через 5 лет! Возможность покупки в рублях или криптовалюте. Свободный кондоминиум Проект Отличное расположение / Роскошные услуги / Полностью меблированный   Дизайн интерьера Zen Натуральные материалы и оттенки Для спокойного образа жизни  Ultimate Living Solution Fingerprint & Keycard Lock Elevator Access Качество домашнего устройства встраивается в систему видеонаблюдения и 24/7 Безопасность    Несколько типов Диапазон 1 кровать и 2 кровати типа от 24,22 до 68,75 кв.м. с учетом всех потребностей Естественный поток Естественная циркуляция воздуха и вентиляции по всему пространству    КРЫЛЬ САМУЙ КОНДО Основные моменты проекта  Freehold Полное владение имуществом как для не тайских, так и тайских граждан Мега Проект Wing Samui Condo с 560 квартирами является крупнейшим и последним проектом кондоминиума на Самуи. Отличное расположение Удобно расположенный в центре Самуи, район Чавенг, самый известный и популярный район для туристов, также является районом с самым высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами. Удобства высокого класса 2 бассейна / Теннисный корт / Фитнес-зал / Открытый беговой дорожка / Детский клуб Детская игровая площадка / 5000 + кв.м. Сад Превосходный дизайн комфорта Используйте концепцию климатического дизайна Чарльза Корреа, которая подчеркивает естественную циркуляцию воздуха и вентиляции во всех помещениях, что является одновременно экологичным и практичным. Конечный пункт отдыха Как дом для крупнейшего в Европе праздника, остров Самуи, второй по величине остров в Таиланде, известен во всем мире, и его число туристов растет с каждым годом. С 2010 года количество прибывающих в международный аэропорт Самуи неуклонно увеличивалось и достигло пика в 1 325 251 пассажира в 2019 году, что значительно больше, чем за 6 лет с 2013 года. 10% -12% арендной платы Преимущества от высокого спроса на аренду в районе Чавенг, количество отелей в соседних отелях превысило 70% со средней ставкой 1500 бат / ночь в 2019 году; долгосрочная аренда до 20 000 бат в месяц Программа вознаграждений отелей Позволяет проверить статус аренды в режиме реального времени по телефону, заработать баллы за аренду и использовать для проживания в отеле более чем в 100 направлениях по всему миру Выкуп через 5 лет Гарантированный вариант выкупа для всех приобретенных единиц                                                                                                                           Основные моменты проекта Гольф-клуб / Big C / Makro / Starbucks < 5 минут Международная школа Самуи / Международная больница Пляж Чавенг / Ходячая улица Чавенг < 5 минут Торговый центр / Бангкокская больница 10минтов < 10 минут Tesco / Cinema / Homepro Muay Thai / площадка для бадминтона Аэропорт / Panyadee Британская школа Рыбацкая деревня / Большой Будда    
Жилой комплекс Красивая резиденция с бассейном, парком и тренажерным залом рядом с пляжами и полями для гольфа, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Красивая резиденция с бассейном, парком и тренажерным залом рядом с пляжами и полями для гольфа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,53 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные виллы с бассейнами. Виллы построены в современном элитном стиле и в тропическом балийском стиле. Площадь земельных участков - от 411 м2 до 1 373 м2. Резиденция располагает парком, кафе и рестораном, общим бассейном, тренажерным залом, беговой дорожкой, детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенной шкаф Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 10 минут Пляж Банг Тао - 15 минут Пляж Сурин - 20 минут Поле для гольфа - 15 минут Аква парк - 15 минут Больница - 13 минут Международный аэропорт - 13 минут
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с четырьмя бассейнами, террасой на крыше, тренажерным залом, 100 метров до пляжа Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€158,318
Агентство: TRANIO
Проект в идеальном месте, всего в 100 метрах от пляжа Камала. В комплексе 2 корпуса и квартиры с 1-2 спальнями, а также студии. Апартаменты оформлены в теплых тонах, а роскошные ванны установлены в каждом номере. Отель отличается уникальной красотой и 4 стильными бассейнами с джакузи. Более того, изюминкой проекта является палуба на крыше двух зданий, соединенных мостом, где вы можете выбрать отдых в баре рядом с бассейном или позагорать и подышать свежим воздухом в большом саду на крыше. Кроме того, здесь есть рестораны, где можно прекрасно отдохнуть. Расположение и объекты поблизости Пляж Камала - 100 метров Кафе Del Mar Phuket - 100 метров Phuket Fantacy - 200 метров Тайский банк - 1 км Супермаркет Big C - 1,2 км Пляж Сурин - 2,7 км Пляж Банг Тао - 4 км Villa Market - 7 км Catch Beach Club - 7 км Пляж Патонг - 10 км Международный аэропорт Пхукета - 20 км Старый город Пхукета - 21 км Мыс Промтеп - 30 км
Realting.com
Перейти