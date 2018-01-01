Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд

Na Chom Thian, Таиланд
Seven Seas Cote d Azur - масштабный проект в стиле всемирно известной французской Ривьеры. Seven Seas Cote d Azur, расположен в 180 метрах от оборудованного для комфортного отдыха пляжа, занимает территорию, общей площадью 24,8 Га.
Оснащение квартиры:
- Чистовая внутренняя отделка,
- Потолочное освещение,
- Комбинированное половое покрытие
- Включающее в себя плитку и ламинат, кафель,
- Сантехника,
- Кухонный гарнитур,
- Встроенная и мягкая мебель,
- Кондиционеры, телевизор, двухкамерный холодильник,
- Микроволновка, вытяжка, варочная панель
Общая площадь бассейнов, размещенных на внутренней территории и по периметру резорта, превышает 6000 кв.м. Внутренняя территория комплекса разделена на три разные по тематике и интересам части. Трехэтажный клубный дом, расположенный в центре проекта и оборудованный пирсом с катерами,поражает оригинальностью своей архитектуры, волшебным образом перемещая Вас на набережную гламурного Сен-Тропе.
В Комплексе есть ресторан, столовая и лаунж-зона, тренажерный зал, сауна, игровая комната, библиотека/интернет-центр и банкетный зал.
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