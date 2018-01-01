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Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд

Ko Samui, Таиланд
от
€274,618
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7
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.

Резиденция располагает круглосуточным видеонаблюдением.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт Самуи - 15 минут
  • Пляж Чавенг - 10 минут
  • Рыбацкая деревня - 5 минут
  • Больница - 12 минут
Местонахождение новостройки
Ko Samui, Таиланд

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Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд
Ko Samui, Таиланд
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€274,618
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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