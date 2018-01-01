Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €357,298

Просторный жилой комплекс элегантно оформленных вилл с личным бассейном, окруженных природой и зеленью. Коллекция тропических домов сочетает в себе современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающим миром. В каждом доме есть гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня с ванной комнатой, 2 обычных спальни с ванными комнатами. Стандартные условия оплаты 2% При бронировании договора 28% После подписания договора в течение 10 дней 20% После завершения фундамента 20% После завершения бетонной конструкции 10% После завершения крыши 10% После завершения электропроводки и сантехники 10% При передаче ключей Особенности квартир Богатое убранство мебели и безупречная уникальная отделка сочетают в себе современный стиль и тропическую экзотику. На виллах использовали высококачественную дизайнерскую керамическую плитку из керамогранита и другие импортные материалы. Во всех виллах есть роскошная кухня, импортированная от ARMONY ITALY – компании, которая известна как один из лучших итальянских производителей уникального, минималистского и чистого дизайна, выходящего за рамки привычной кухни. Расположение и объекты поблизости Раваи — это спокойный районе на острове Пхукет. Изолированное от внешнего мира, оно удобно расположено в нескольких минутах езды от Най Харна и пляжа Ката. Комплекс расположен рядом с отелем «Stay» и «Fresca» в окружении каучуковых плантаций и пальм. Аэропорт: 60 мин. Комплекс «Stay Fresca Stay Fit» 1 мин (Отель, Ресторан, Спа, Тренажерный зал и Теннисные корты) Пирс Чалонг и пристань для яхт: 5 мин Пляж Най Харна: 8 мин Известные клубы и рестораны: 6-12 мин (Кан Эанг, пляжный домик Кеп, Россовиво) Международные школы: 10-20 мин (Монтессори, ISP, Каджонкиет, Хедстарт)