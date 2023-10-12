Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Жилая
  4. Upravna Enota Ljubljana

Жильё с видом на горы в Upravna Enota Ljubljana, Словения

Любляна
34
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Блед, Словения
Дом
Блед, Словения
Площадь 225 м²
Вилла в пешей доступности от знаменитого оз…
€1,18 млн
Дом 2 спальни с балконом, с гаражом, с парковка в Пиран, Словения
Дом 2 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Пиран, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Мы продаем красивый отдельно стоящий дом в Струняне в непосредственной близости от моря. Дом…
€403,917
Дом с видом на море в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Дом с видом на море
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 173 м²
Часть дома с бассейном на первой линии Адри…
€939,570
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
For sale new, luxury apartments in the suburb Trnovo! In an excellent, quiet location in …
€981,833
Квартира в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Квартира
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 90 м²
Квартира с видом на море в центре Пирана С…
€290,703
Квартира 2 спальни с балконом, в центре города, с подвалом в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 2 спальни с балконом, в центре города, с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 239 м²
We are renting a newer, bright, comfortable and lively 3-room penthouse apartment (usable ar…
€4,964
Таунхаус в Марибор, Словения
Таунхаус
Марибор, Словения
Площадь 449 м²
Количество этажей 4
Красивый Таунхаус на продажу в Мариборе с Потрясающим Садом, Видом на Кальварию, 3 Этажа, и …
€1,19 млн
Квартира в Марибор, Словения
Квартира
Марибор, Словения
Площадь 98 м²
Квартира  недалеко от  Люблянского универси…
€306,597
Дом 3 спальни в Jezero, Словения
Дом 3 спальни
Jezero, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
We are selling a modern, low-energy villa with a well-kept plot in the immediate vicinity of…
€1,14 млн
Квартира 2 спальни в Домжале, Словения
Квартира 2 спальни
Домжале, Словения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Квартира в ближайшем пригороде Любляны. Пр…
€226,650
Квартира 1 спальня в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€349,337
Квартира 1 спальня в Гросупле, Словения
Квартира 1 спальня
Гросупле, Словения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Мы предлагаем исключительную возможность купить полностью отремонтированную квартиру в тихом…
€213,327

Типы недвижимости в Upravna Enota Ljubljana

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Upravna Enota Ljubljana, Словения

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти