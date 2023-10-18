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Upravna Enota Ljubljana
Квартиры
Квартиры в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Любляна
27
Квартира
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23 объекта найдено
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Пентхаус 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3
1
184 м²
5/5
For sale a modern penthouse duplex apartment in an accessible and family-friendly location (…
€598,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3
2
219 м²
For sale new, luxury apartments in the suburb Trnovo! In an excellent, quiet location in …
€989,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города
Upravna Enota Ljubljana, Словения
2
1
239 м²
New, bright, comfortable and varied 3 bedroom apartment in a new building in Šiška (167.5 m2…
€1,20 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, в центре города, с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
2
2
239 м²
We are renting a newer, bright, comfortable and lively 3-room penthouse apartment (usable ar…
€5,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3
2
126 м²
2/3
Spacious and lively apartment in the city center with high ceilings, in the pedestrian zone,…
€585,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, в центре города, с подвалом
Upravna Enota Ljubljana, Словения
4
2
183 м²
2/4
Old city, bright and luxuriously furnished apartment in the city center, in Tabor. The ap…
€2,700
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Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
1
1
40 м²
Для Аренды: Красивая Новая Квартира в Сердце города! Мы предлагаем вам возможность снять эт…
€1,500
Рекомендовать
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
68 м²
1/6
Новая квартира в популярном районе Любляны,…
€310,212
Рекомендовать
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
56 м²
1/3
Квартира в одном из популярных районов Любл…
€195,000
Рекомендовать
Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
61 м²
Новая квартира в популярном районе Любляны,…
€286,390
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3
2
225 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€1,01 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3
2
233 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€770,985
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
2
2
74 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€365,623
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
1
1
61 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€338,885
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
2
2
81 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€476,883
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
Upravna Enota Ljubljana, Словения
1
27 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€183,536
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
2
2
147 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€569,784
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
3
2
100 м²
Продажа квартир в новом районе Девана Парк II. Район Девана Парк II на склоне Головац и в ид…
€524,494
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
1
1
121 м²
4/4
Резиденция Carpe Diem от др. Bitenc Резиденция представляет собой уникальный ассортимент пр…
€614,748
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
1
1
70 м²
3/4
Резиденция Carpe Diem от др. Bitenc Резиденция представляет собой уникальный ассортимент про…
€411,372
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
1
1
63 м²
2/4
Резиденция Carpe Diem от др. Bitenc Резиденция представляет собой уникальный ассортимент про…
€386,743
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Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana, Словения
1
1
89 м²
1/4
Резиденция Carpe Diem от др. Bitenc Резиденция представляет собой уникальный ассортимент про…
€490,979
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Квартира
Upravna Enota Ljubljana, Словения
160 м²
Элитная квартира в Любляне. Роскошно мебли…
€1,10 млн
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Типы недвижимости в Upravna Enota Ljubljana
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
Параметры недвижимости в Upravna Enota Ljubljana, Словения
с видом на горы
недорогая
элитная
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