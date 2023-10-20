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Продажа офисных помещений в Марибор, Словения

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис в Марибор, Словения
Офис
Марибор, Словения
Количество этажей 4
Красивый Таунхаус на продажу в Мариборе с Потрясающим Садом, Видом на Кальварию, 3 Этажа, и …
€1,18 млн
Realting.com
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