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Коммерческая недвижимость в Марибор, Словения

6 объектов найдено
Офис в Марибор, Словения
Офис
Марибор, Словения
Количество этажей 4
Красивый Таунхаус на продажу в Мариборе с Потрясающим Садом, Видом на Кальварию, 3 Этажа, и …
€1,18 млн
Коммерческая в Марибор, Словения
Коммерческая
Марибор, Словения
Площадь 554 м²
Количество этажей 3
Инвестиционное предложение в Любляне. Мини-…
€3,15 млн
Отель в Марибор, Словения
Отель
Марибор, Словения
Площадь 554 м²
Количество этажей 3
Инвестиционное предложение в Любляне. Мини-…
€3,15 млн
Коммерческая в Марибор, Словения
Коммерческая
Марибор, Словения
АУКЦИОН! Автомобильный сервисный салон  с …
€1,99 млн
Коммерческая в Марибор, Словения
Коммерческая
Марибор, Словения
Площадь 79 м²
Коммерческое помещение в центре Любляны.  Y…
€360,000
Отель в Марибор, Словения
Отель
Марибор, Словения
Площадь 2 800 м²
Действующий бизнес -проект ! Общежитие/ хос…
€3,49 млн
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