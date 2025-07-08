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Отели в Upravna Enota Ljubljana, Словения

коммерческая недвижимость
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производственные здания
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2 объекта найдено
Отель 554 м² в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Отель 554 м²
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 554 м²
Количество этажей 3
Инвестиционное предложение в Любляне. Мини-хостел. Большой дом площадью 373 м2 и два отдель…
$3,64 млн
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Отель 1 840 м² в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Отель 1 840 м²
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 1 840 м²
Современный отель **** в Любляне Современный 4-звездочный отель, который был построен в 201…
$4,85 млн
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