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Земельные участки в Zinyakovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Zinyakovskiy selsovet, Россия
Участок земли
Zinyakovskiy selsovet, Россия
Площадь 3 000 м²
Продаю участок 30 соток на берегу озера находится в КП Николино поле недалеко от д. Чуркино,…
$20,239
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