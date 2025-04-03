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Жильё в Zinyakovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Zinyakovskiy selsovet, Россия
Дом
Zinyakovskiy selsovet, Россия
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продаю дом в деревне Самохвалово (Городецкий р-н, Зарубинский с/с), от Нижнего Новгорода час…
$33,734
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Параметры недвижимости в Zinyakovskiy selsovet, Россия

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