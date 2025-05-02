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Жильё в Зеленоградском муниципальном округе, Россия

Зеленоградск
14
33 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Хотите воплотить свои мечты о частном доме? Как раз самое время. Продам Дом 83,5 м.кв, 2024 …
$112,254
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Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Барнхаус 107,1 кв.м. в коттеджный поселок АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, Зе…
$177,243
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Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Уютный дом в стиле Барнхаус, рядом с морем, в поселке "АмберДорф". Забронируйте уже сегодня.…
$104,074
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Дом 5 комнат в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный жилой дом 164 м² (2017 г.п. с адресом и пропиской) на земельном участк…
$183,151
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Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$254,048
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Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом для Инвестиций. Самое главное - место. Предлагаем Амбердорф в Калининграде Высокодоходна…
$80,350
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Квартира в Зеленоградск, Россия
Квартира
Зеленоградск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/6
Продам стильную студию у моря в Зеленоградске! Адрес : ул. Гагарина, 87 Площадь: 35,89 кв.м …
$237,387
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Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Уютный дом в стиле Барнхаус, рядом с морем, в поселке "АмберДорф". Забронируйте уже сегодня.…
$117,335
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/6
Продам стильную квартиру у моря в Зеленоградске! Адрес: ул. Гагарина, 87 Площадь: 40,98 кв.м…
$258,302
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
Продажа новой 1-к квартиры с уютном ЖК Зеленая Бухта Квартира 30.3кв.м расположена на 3 этаж…
$101,619
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Дом 4 комнаты в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Пpeдлагаю вашему внимaнию уникaльный дом, который cочeтает в себе комфopт, бeзoпacнocть и по…
$222,144
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Дом 6 комнат в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 6 комнат
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивное предложение на побережье Балтийского моря , посёлок Сальское Зеленоградский рай…
$649,890
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Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$254,048
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Дом в Переславское, Россия
Дом
Переславское, Россия
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Мечта о загородной жизни может стать реальностью уже этим летом! Прямо сейчас в КП Переславс…
$124,070
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
$147,094
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Квартира 2 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Продается уютная двухкомнатная квартира в Зеленоградске , всего в трех минутах спокойным шаг…
$134,232
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
$138,710
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Квартира 3 комнаты в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
Продам трехкомнатную квартиру 62 кв.м в малоквартирном доме пгт. Янтарный, п. Охотное. "У Аи…
$50,810
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Дом 4 комнаты в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Модные веяния последних лет привели к популяризации загородного строительства или приобретен…
$214,094
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Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Дом А-Фрейм 128 кв.м. в коттеджный поселок АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, З…
$109,890
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Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$254,048
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Дом 4 комнаты в Кузнецкое, Россия
Дом 4 комнаты
Кузнецкое, Россия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ДOM HА БEPEГУ ОЗЕРА! ( смoтритe видеo) Уже c PЕMOHTOM, мeбeлью и техникой! 15 минут от Кaлин…
$251,685
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Дом 4 комнаты в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Шикарный загородный дом в пос.Филино в Зеленоградском районе, до Светлогорска 12км, до Янтар…
$333,036
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Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом 60 кв.м. в коттеджном поселке АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, Зеленоград…
$112,254
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Дом 3 комнаты в Рощино, Россия
Дом 3 комнаты
Рощино, Россия
Число комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию проект дома с современным дизайном, расположенного на участке в п…
$99,847
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Дом 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Хотите воплотить свои мечты о частном доме? Как раз самое время. Продам Дом 100 м.кв, 2024 г…
$93,348
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Дом 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Продается жилой дом в Зеленоградске, п Клинцовка, немецкой постройки, двухэтажный, общий мет…
$183,151
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Дом 3 комнаты в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивное предложение продажа дома в Зеленоградском районе , посёлок Ракитное ( 10 км от …
$56,718
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Дом 4 комнаты в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
Продам коттедж Лоренц , в городе Светлогорск, в коттеджном поселке Солнечная Долина . Масшта…
$295,404
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Дом 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Хотите воплотить свои мечты о частном доме? Как раз самое время. Продам Дом 135 м.кв, 2024 г…
$151,247
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