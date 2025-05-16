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Квартиры в Зеленоградском муниципальном округе, Россия

Зеленоградск
8
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/6
Самая выгодная локация центр курортного города Зеленоградска. Идеально для Инвестиций и арен…
$237,247
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Квартира 2 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Продается уютная двухкомнатная квартира в Зеленоградске , всего в трех минутах спокойным шаг…
$141,998
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Квартира в Зеленоградск, Россия
Квартира
Зеленоградск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/6
Продам стильную студию у моря в Зеленоградске! Адрес : ул. Гагарина, 87 Площадь: 35,89 кв.м …
$251,121
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Квартира 3 комнаты в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
Продам трехкомнатную квартиру 62 кв.м в малоквартирном доме пгт. Янтарный, п. Охотное. "У Аи…
$53,749
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
Продажа новой 1-к квартиры с уютном ЖК Зеленая Бухта Квартира 30.3кв.м расположена на 3 этаж…
$107,498
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
$146,735
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/6
Продам стильную квартиру у моря в Зеленоградске! Адрес: ул. Гагарина, 87 Площадь: 40,98 кв.м…
$273,246
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
$155,604
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Параметры недвижимости в Зеленоградском муниципальном округе, Россия

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