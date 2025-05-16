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Дома в Зеленоградском муниципальном округе, Россия

Зеленоградск
7
22 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Уютный дом в стиле Барнхаус, рядом с морем, в поселке "АмберДорф". Забронируйте уже сегодня.…
$109,373
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Дом 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Хотите воплотить свои мечты о частном доме? Как раз самое время. Продам Дом 135 м.кв, 2024 г…
$159,998
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Таунхаус 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$268,746
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Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$268,746
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Дом 4 комнаты в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Шикарный загородный дом в пос.Филино в Зеленоградском районе, до Светлогорска 12км, до Янтар…
$349,995
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Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Уютный дом в стиле Барнхаус, рядом с морем, в поселке "АмберДорф". Забронируйте уже сегодня.…
$124,123
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Дом 1 комната в Куликово, Россия
Дом 1 комната
Куликово, Россия
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Барнхаус 89,5 кв.м. в коттеджном поселке АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, Зел…
$109,998
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Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом для Инвестиций. Самое главное - место. Предлагаем Амбердорф в Калининграде Высокодоходна…
$84,999
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Дом 4 комнаты в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Пpeдлагаю вашему внимaнию уникaльный дом, который cочeтает в себе комфopт, бeзoпacнocть и по…
$234,997
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Дом 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Хотите воплотить свои мечты о частном доме? Как раз самое время. Продам Дом 100 м.кв, 2024 г…
$98,749
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Дом 4 комнаты в Кузнецкое, Россия
Дом 4 комнаты
Кузнецкое, Россия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ДOM HА БEPEГУ ОЗЕРА! ( смoтритe видеo) Уже c PЕMOHTOM, мeбeлью и техникой! 15 минут от Кaлин…
$266,246
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Дом 4 комнаты в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Модные веяния последних лет привели к популяризации загородного строительства или приобретен…
$224,997
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Дом 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Продается жилой дом в Зеленоградске, п Клинцовка, немецкой постройки, двухэтажный, общий мет…
$193,747
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Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Дом А-Фрейм 128 кв.м. в коттеджный поселок АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, З…
$116,248
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Дом 3 комнаты в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивное предложение продажа дома в Зеленоградском районе , посёлок Ракитное ( 10 км от …
$87,499
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Дом 2 комнаты в Куликово, Россия
Дом 2 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом 60 кв.м. в коттеджном поселке АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, Зеленоград…
$118,748
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Дом 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Хотите воплотить свои мечты о частном доме? Как раз самое время. Продам Дом 83,5 м.кв, 2024 …
$123,748
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Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$268,746
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Дом 6 комнат в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 6 комнат
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивное предложение на побережье Балтийского моря , посёлок Сальское Зеленоградский рай…
$687,490
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Дом 3 комнаты в Куликово, Россия
Дом 3 комнаты
Куликово, Россия
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Барнхаус 107,1 кв.м. в коттеджный поселок АмберДорф на Балтийском побережье, п. Куликово, Зе…
$187,497
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Дом 5 комнат в Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградский муниципальный округ, Россия
Число комнат 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный жилой дом 164 м² (2017 г.п. с адресом и пропиской) на земельном участк…
$193,747
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Дом 3 комнаты в Коврово, Россия
Дом 3 комнаты
Коврово, Россия
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Что бы оценить этот дом по достоинству- в него надо войти. А для этого - 15 мин. на машине и…
$206,247
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Параметры недвижимости в Зеленоградском муниципальном округе, Россия

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