Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Вырица
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Вырице, Россия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Вырица, Россия
Дом 4 комнаты
Вырица, Россия
Число комнат 4
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
В посёлке Вырица, в окружении сосен продаётся добротный бревенчатый дом на ленточном фундаме…
$94,038
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти