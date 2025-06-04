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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов во Всеволожском районе, Россия

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6 объектов найдено
Квартира в Мурино, Россия
Квартира
Мурино, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 14/15
За квартиру внесён аванс до 26.05.2025 Сдается на длительный срок отличная и очень просторн…
$315
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Васкелово, Россия
Квартира 2 комнаты
Васкелово, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/12
Новостройка 2/5/12 Адрес: NRG Ойбек Кол-во комнат: 2 Этаж: 5 Этажность: 12 Пл…
$1,300
в месяц
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Агентство
USOV Estate
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Русский, Oʻzbekcha
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Квартира в Кудрово, Россия
Квартира
Кудрово, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/13
Сдаётся квартира-студия 24 кв.м. + большая застеклённая лоджия! Отличное местоположение, ря…
$265
в месяц
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Квартира в Кудрово, Россия
Квартира
Кудрово, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 22/25
Сдаётся на длительный срок очень уютная тёплая светлая квартира- студия, полностью укомплект…
$328
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
Панельный 2/9/9 Адрес: ул. Ойбек Шохмедцентр Савдогар Банк Кол-во комнат: 2 Санузел…
$900
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
USOV Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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Квартира в Новосаратовка, Россия
Квартира
Новосаратовка, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/21
Сдаётся уютная студия 25 кв.м на длительный срок. Свежий ремонт, новая мебель, пол ламинат, …
$319
в месяц
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