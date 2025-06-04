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Дома во Всеволожском районе, Россия

Колтушское городское поселение
3
Dubrovskoe gorodskoe poselenie
3
Дубровка
3
8 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Дубровка, Россия
Коттедж 3 комнаты
Дубровка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/1
Свой ДОМ! Нева! Лес! От счастья жить в этом доме Вас отделяет один звонок! 25 км. от Санкт-…
$277,485
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Дом 5 комнат в Кирполье, Россия
Дом 5 комнат
Кирполье, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Финский подход в загородном строительстве. Продается дом HONKA 150 кв.м. + терраса 50 кв.м. …
$422,726
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Дом 3 комнаты в Дубровка, Россия
Дом 3 комнаты
Дубровка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Свой ДОМ! Нева! Лес! 25 км. от Санкт-Петербурга, в пос. Невская Дубровка, в окружении лесов…
$163,917
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Дом 4 комнаты в Rahinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Rahinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Продаётся участок площадью 10,2 соток с ЖИЛЫМ ДОМОМ в маленьком обжитом садоводстве “Гардари…
$100,949
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Дом 3 комнаты в Дубровка, Россия
Дом 3 комнаты
Дубровка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
Свой ДОМ! Нева! Лес! От счастья жить в этом доме Вас отделяет один звонок! 25 км. от Санкт-…
$214,391
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Дом в Вартемяги, Россия
Дом
Вартемяги, Россия
Площадь 150 м²
В 10 минутах от города по Новоприозерскому шоссе в посёлке Вартемяги продается загородный до…
$154,385
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Дом 4 комнаты в Колтуши, Россия
Дом 4 комнаты
Колтуши, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 1/2
От дома Вашей мечты Вас отделяет один звонок. Предложение для ценителей загородной жизни и …
$125,934
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Коттедж 5 комнат в Колтушское городское поселение, Россия
Коттедж 5 комнат
Колтушское городское поселение, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
Продажа жилого дома в ДНП Манушкино, 20 км. от Санкт-Петербурга. Предложение для ценителей…
$290,103
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Параметры недвижимости во Всеволожском районе, Россия

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