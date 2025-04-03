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Жильё в Timiryazevskiy selsovet, Россия

дома
4
4 объекта найдено
Дом в imeni Timiryazeva, Россия
Дом
imeni Timiryazeva, Россия
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продам 3х.эт охотничий дом в 500м до р. Волги.  Отличное место для мини отеля или отдыха б…
$168,548
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Дом в Timiryazevskiy selsovet, Россия
Дом
Timiryazevskiy selsovet, Россия
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт кирпичный дом отличного качества на берегу Горьковского   моря. В доме 6 комна…
$81,925
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Дом в Timiryazevskiy selsovet, Россия
Дом
Timiryazevskiy selsovet, Россия
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается новый дом полностью готовый для проживания зимой и летом (земля и дом в собственн…
$104,816
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Дом в Timiryazevskiy selsovet, Россия
Дом
Timiryazevskiy selsovet, Россия
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт кирпичный дом, 67.9 м2.  Фундамент монолитный железобетонный и ленточный.  …
$90,358
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